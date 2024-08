Tažení Ruska proti Last Train Home pokračuje. Hru chtějí zakázat

14. 8. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Česká hra Last Train Home o československých legionářích, kteří se v obrněném vlaku vydávají napříč Sibiří, byla hned po vydání trnem v patě mnohých Rusů. Už dříve jste si mohli u nás přečíst téma, kterak ruská média a hráči tuzemské hře vyčítají údajnou historickou nepřesnost a podněcování nenávisti vůči Rusku.

Úvodní vlnou nevole to ale neskončilo. Ruská prokuratura v Petrohradu se nechala slyšet, že hra neodpovídá tradičním hodnotám současné ruské společnosti, obsahuje nepravdivé informace o činnosti tehdejších státních orgánů, popírá historická fakta a glorifikuje představitele československých legií, což může poškodit duševní a sociální zdraví dětí. Uf, tak ještěže jakékoliv zdraví dětí nemůže poškodit ruská agrese na Ukrajině nebo výhrůžky použitím jaderných zbraní...

Opět je nutné podotknout, že Last Train Home je skutečnými událostmi sibiřské anabáze pouze inspirovaný. Jde o fiktivní příběh na pozadí poválečného Ruska zmítajícího se v občanské válce, který spíše než na historickou přesnost sází na dramatizaci událostí a zobrazení příběhů běžných lidí, vláčených světovými událostmi.

„Co se týká naší hry, snažili jsme se ztvárnit válku tak, jak ji vnímáme my. Není černobílá, každá strana konfliktu má kladné i záporné stránky, ve hře je můžete zažít, i když je to příběh fiktivního vlaku. Bílá armáda působí kladně, občas záporně. Jak si to kdo přebere, je už na něm,“ řekl nám šéf studia Ashborne Petr Kolář.

Může mít případný zákaz hry v Rusku, o který se petrohradská prokuratura snaží, na Ashborne Games nějaký reálný dopad? „Můj osobní názor je ten, že i kdyby byl Last Train Home zakázaný, na nás to bude mít minimální dopad. Čistý zisk z prodejů v Rusku je někde ke konci první dvacítky zemí a je srovnatelný třeba se Slovenskem nebo Rakouskem, protože se tam hra sice prodává dobře, ale za nižší ceny,“ uzavírá Kolář.

zdroj: vlastní video redakce

Legionářská strategie vyšla loni v listopadu a na první dobrou mi učarovala tak, že jsem ji v recenzi hodnotil devítkou a verdiktem: „Bezútěšná cesta československých legionářů Transsibiřskou magistrálou skvěle kombinuje napínavou strategii a správu obrněného vlaku plnou těžkých rozhodnutí a dramatických misí. Last Train Home navíc celé dobrodružství s neskutečně originálním tématem ztroskotaných vojáků prezentuje v nádherné grafice, s fantastickým soundtrackem a autentickým českým a slovenským dabingem. Hra bezesporu patří mezi to nejlepší, co se u nás v poslední době urodilo.“