České akční RPG Lost Hero mění jméno na The Last Oricru. Láká na gaučový koop

10. 6. 2021 21:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České studio Gold Knights už řadu let pracuje na svém akčním RPG Lost Hero, s nímž se mu podařilo na české crowdfundingové platformě Startovač vybrat na vývoj přes 120 tisíc korun. Nejnovější ukázku z této hry jsem mohl zhlédnout během uzavřené prezentace vydavatele Koch Media a trvalo mi, než jsem si uvědomil, že koukám právě na ni.

Prezentující nás totiž lákali na akční RPG The Last Oricru a teprve až s prozrazením, že na hře dělají právě Gold Knights, mi to docvaklo. Lost Hero již neexistuje, respektive dostal úplně nové jméno!

V minulosti byla tato hra přirovnávána k Dark Souls, ale já v The Last Oricru vidím spíš hry typu Elex. I tady se potkává fantasy se sci-fi, i tady je několik frakcí, k nimž se můžete přidat a proti nimž můžete bojovat. Tvůrci vyzdvihují především dialogy a vaše rozhodnutí, která mají formovat nejen události ve světě kolem vás, ale i vzhled lokací.

Čím si mě ukázka ze hry, kterou snad uvidíte během zítřejší večerní show Koch Primetime, vyloženě získala, byly možnosti gaučové kooperace. Ta slibuje nové možnosti v hratelnosti, tedy něco, co zkrátka sami v singlu nezmůžete. Jako příklad tvůrci předvedli souboj s obřím pavoukem, pro nějž je jeden z hráčů volavkou, zatímco druhý napjatě čeká u páky s cílem odříznout pavoukovi cestu padacími mřížemi.

Celou dobu jsem se nemohl zbavit dojmu, že se jedná o chudšího bratříčka her od Piranha Bytes, což neberte jako výtku, protože Piraně rozhodně umějí být patřičně kreativní a zajímavé. Ale The Last Oricru to každopádně bude mít v konkurenci ostatních, vysokorozpočtových RPG pořádně těžké.

S vydáním se počítá v příštím roce na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.