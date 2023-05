Česká novinka Bzzzt vás nechá s maličkým robotem zachránit svět

11. 5. 2023 13:04 | Novinky | autor: Jan Slavík

Trocha nostalgie ještě nikoho nezabila! Česká novinka s libozvučným názvem Bzzzt vzdává přiznaný hold hernímu formátu a postavám z plošinovek osmdesátých let. Děj hry se však odehrává o dvě milénia jindy, konkrétně v roce 4096, kdy dvojice vědců pracuje na projektu, který má ochránit život na Zemi. Jeho výsledkem je stvoření robůtka ZX8000. Tedy vás.

Na druhé straně barikády stojí šílený, do morku kostí prohnilý, zkrátka jaksepatří zlý vědátor Badbert, který snová ďábelské plány a blíže nespecifikovaným způsobem se snaží v honbě za osobním prospěchem poškodit svět. A vy mu samozřejmě zatnete tipec.

Chystat se můžete na svižnou, náročnou hratelnost stavící na přesném vedení rozumově univerzálního hrdiny. Herní mechaniky by se při postupu měly měnit a rozrůstat, a každá úroveň by proto měla přinést novou, neokoukanou výzvu. Soutěživější jedinci mohou hrát na čas a milovníci skutečného retra si také budou moci zapnout permanentní smrt. Na tu ale dejte pozor, protože v Bzzzt se bude bojovat i s bossy, kteří vám nedají nic zadarmo. Od pohledu to celé trochu vypadá jako futuristický Super Meat Boy.

Za hrou stojí studio Ko.dll, což je de facto autorský pseudonym, protože se jedná o jednomužnou formaci tvořenou Karlem Matějkou. Zkušeným vývojářem, který má v portfoliu práci na titulech, jejichž jména zahřejí nostalgikovo srdce úplně stejně jako chystaná novinka: Brány Skeldalu, Mafia, Operace Flashpoint či Mrazík.

Kdo by chtěl Matějkovu práci náležitě podpořit, bude mít v Čechách možnost koupit i fyzickou edici, v níž krom klíče ke stažení hry najde také artbook, samolepky, magnet, soundtrack a tematické pohlednice. Krabicovka přijde případné zájemce na pětistovku korun.

O kvalitách samotného Bzzzt nemusíme jen polemizovat, na Steamu je k vyzkoušení bezplatné demo. Plná verze pak vyjde 20. července pouze na PC.