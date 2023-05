Česká plošinovka Scarlet Deer Inn okouzlí vyšívanou animací postav

4. 5. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Řekněte, nezahřeje to u srdce, když se do širého světa rozkřikne zpráva o něčem, co se kutí v naší kotlině? Obzvlášť, když jde o hru od maličkého studia, jako je znojemské Attu Games, které tvoří manželský pár Evy a Lukáše Navrátilových. Kratičký záběr na jejich chystanou plošinovku Scarlet Deer Inn na Twitteru nasbíral desítky milionů zhlédnutí. A stačilo vlastně „jenom“ ukázat poctivou řemeslnou práci.

Hi, I'm making a game where all characters have embroidered animation. pic.twitter.com/nMgNOsCNKc — Eva Navratilova (@EvaBalikova) April 29, 2023

Scarlet Deer Inn totiž bude mít vyšívanou animaci. Pod tím si nemusíte představovat žádný speciální filtr ve Photoshopu či něco podobného, ne, každý snímek pohybu se zvlášť všije do látky, digitalizuje a použije ve hře. Může se to na jednu stranu zdát jako snad až moc práce, ale znáte to, pokud se živíte něčím, co vás baví, tak vlastně nepracujete. A hrát si při výtvarné tvorbě s mixováním médií je skvělá zábava.

Pokud byste si snad pořád nebyli úplně jistí, jak moc velká je to pecka, pokusím se poskytnout trochu kontextu: Animovat záležitost podobného žánru, v níž se počítá s různými druhy pohybů mnoha postav, během, skákáním, prolézáním, bojem a podobně, když nemáte k dispozici pluk animátorů, je daleko menší sranda, než by se zvenčí mohlo zdát.

Tvůrci pak stojí před bytostně nepříjemným dilematem. Buďto můžou využít zkratku, rozkreslit si postavy do vrstev po končetinách, na ně navléknout kostru (tedy „rignout sprity“) a jejím pohybem rozhýbat celou postavu. Když se to provede šikovně, nevypadá výsledek úplně špatně, a stačí pak jen několik obrázků pro každou animovanou entitu. Podobné řešení je k vidění třeba v Salt & Sanctuary či předchozí hře studia Attu, Feudal Alloy.

Jenže pořád to prostě není tradiční, „opravdová“ animace, která zkrátka lahodí oku víc. A snad každý autor prostě chce, aby jeho dílo bylo co nejhezčí, co nejlepší. Druhá možnost proto je se zocelit a všechno vážně rozkreslit snímek po snímku (tak to dělá třeba Sundered či Jotun), jenže pak se zase klidně může stát, že tvůrce zjistí, jak šílený objem assetů musí vyrobit, aby výsledek za něco stál, až mu to vezme chuť vůbec něco tvořit.

A to se pořád bavíme pouze o obyčejném kreslení. Že se Navrátilovi místo toho pustili do vyšívání, přes zdlouhavý proces se na něj nevykašlali a výsledek vypadá skvěle, si zaslouží absolutní respekt a klobouk smeknutý až někam ke kolenům. Pak už se dá vcelku snadno pochopit, proč si kratičký tweet získal pozornost pětadvaceti milionů lidí. Ta práce si to zkrátka zaslouží.

zdroj: Foto: Attu Games

Při vší té chvále neotřelé animace ale také nesmíme zapomenout na krásná, ručně malovaná prostředí. Věřte, ta se také na obrazovce grafického tabletu nezjevila sama, stojí za nimi další kvanta poctivé kreativní dřiny.

Hra samotná vás nechá zažít středověké dobrodružství inspirované slovanským folklórem, v němž se hrdinka Elise vydává do temných jeskyní a před jistou záhubou ve stínech ji chrání jen její louče. Ale aby té tísně nebylo moc, budete si při tom moci vychutnat i líbezný folkový soundtrack. V tuto chvíli by vás snad už nemělo překvapit, že ho tvůrci nesplácali pomocí nějakého softwaru, ale poctivě nahráli na tradiční nástroje.

Datum vydání Scarlet Deer Inn zatím oznámeno nebylo, nezbývá tak než Navrátilovým popřát mnoho zdaru a nervy z oceli při další práci. Hra se chystá na počítače a Nintendo Switch.