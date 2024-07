Cate Blanchett vzala roli v Borderlands, aby se za covidu nezbláznila

4. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Na rovinu si přiznejme, že od chystaného filmu Borderlands od Eliho Rotha toho moc nečekáme a první trailer tento stav mysli moc nezměnil. Je ale fascinující, kolik hereckých hvězd a opravdu dobrých herců (což nutně nemusí znamenat to samé) dokázal Roth do filmu nalákat. V roli Lilith se tak objeví i oscarová a všeobecně oblíbená herečka Cate Blanchett, což je asi nejvíce zarážející člen celého ansámblu.

Pro magazín Empire se Blanchett rozpovídala, proč vlastně roli vzala a odpověď možná některé z vás překvapí. „Obecně mám tendenci zkoušet netradiční, bláznivé věci. Ty, které by mne vlastně ani nenapadlo zkusit. A taky v tom trochu hrálo roli covidové šílenství – trávila jsem tehdy spoustu času na zahradě a s motorovou pilou zacházela až příliš bezstarostně. Manžel mi pak řekl, že tenhle film by mi mohl zachránit život,“ směje se herečka.

Nicméně, je třeba říct, že Blanchett do hraní v Borderlands nenastoupila předlohou nepolíbená. Prý si pořídila PlayStation 5 a začala hrát různé hry z téhle série. „Chtěla jsem vědět, kam až tahle hra dokáže zajít a co fanoušci tak milují na postavě Lilith. Ten svět mě pohltil. Fascinují mě i cosplayeři, návody, jak udělat správný make-up na YouTube,“ vysvětluje.

zdroj: Lionsgate

Samozřejmě se můžeme jen dohadovat, jak moc jsou tohle marketingová prohlášení zkušené a charismatické herečky, která ví, co potenciální diváci chtějí slyšet. Pokud by vás zmátly zmínky o covidu a covidovém lockdownu v roce 2024, stojí za připomenutí, že film strávil několik let v produkčním pekle. Dotočený byl totiž už v roce 2021, takže Blanchett teď dělá promo tour pro film, který natáčela před třemi lety.

Je nicméně možné, že některé části jsou čerstvější, protože v rámci opravdu problematického vzniku se teprve loni dotáčely některé scény, které navíc už nerežíroval Tim Roth, ale kvůli jeho zaneprázdněnosti jej nahradil Tim Miller. Původní scenárista Craig Mazin v té době od projektu také odešel a po dotáčkách se nechal zcela odstranit z titulků.

A přes to všechno najdete v seznamu herců kromě Cate Blanchett i Jamie Lee Curtis, Jacka Blacka nebo Kevina Harta. Jak to všechno nakonec dopadlo, se dozvíme 8. srpna, kdy má film českou premiéru.