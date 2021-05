Capcom prodloužil limit na hraní dema Resident Evil Village. Máte na něj týden

3. 5. 2021 14:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hráči na PlayStationu si Resident Evil Village, nejnovější přírůstek do slavné hororové série, mohli během uplynulých víkendů vyzkoušet s náskokem, ale jen v osmihodinových oknech, což se nesetkalo s valným nadšením. Poslední z demo víkendů byl ovšem pomyslným vyvrcholením před pátečním vydáním, protože se do vesnice a na hrad rodu Dimitrescu mohli podívat i hráči z ostatních platforem.

A nezůstane jen u víkendu. Capcom nakonec z časového elitářství ustoupil, a do ochutnávky nového Residenta se tak můžete pustit kdykoliv během týdne na Steamu, PS4, PS5, Xboxu One i Series X|S či na Stadii. A to až do 10. května do druhé hodiny ranní.

Demo je stále omezené 60 minutami, které si můžete dle vlastního výběru rozložit mezi dvojici lokací. Pokud se do něj ovšem chystáte pustit na Steamu, můžete časomíru obejít i po uplynutí časového limitu, a to následovně:

Vypněte pro demo Steam Cloud Stáhněte si Steam Achievement Manager Smažte lokálně uložené pozice v D:\Steam\userdata\Vaše ID\1541780\remote\win64_save\ Zapněte Steam Achievement Manager Najděte demo, vyberte Remove Achievements and Stats a potvrďte

Po zapnutí dema byste měli mít opět hodinu k dobru. Plná verze Resident Evil Village vychází na výše zmíněných platformách 7. května 2021.