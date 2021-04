Procházíme prokletý zámek v Resident Evil Village – redakční pokec

26. 4. 2021 17:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Capcom nás poctil hned druhým časově limitovaným demem pro chystaný Resident Evil Village. Zatímco minule jsme měli možnost prozkoumat vesnici, která hře propůjčila jméno, tentokrát se hráči na PlayStationu 5 mohli podívat do zámku, kde bydlí Lady Dimitrescu a její dcerky.

Demo bylo podobně jako minule časově omezené. Po zkušenostech z předchozí ukázky, kterou Bětka nestihla dokončit a Pavel se dostal na závěr 2 minuty před koncem, tak byli oba mírně překvapení, že tentokrát demo zabralo zhruba jen 15 minut. I během tak krátké chvíle se oběma podařilo mít mírně odlišný zážitek. Zatímco Bětka se potkala s obchodníkem, který si říká The Duke, Pavel se ztrácel mezi miliony zaměnitelných pokojů strašidelného zámku.

Oběma se demo veskrze líbilo. Největší zklamání tvořilo asi setkání s jednou z dcer Lady Dimitrescu. Vzhledem k tomu, že náboje jsou ve hře přeci jen vzácné, setkání s nepřítelem, u kterého je jasné, že nejde zabít, a přesto je třeba do něj střílet, není nic příjemného. Celkově se ale i druhému demu podařilo navnadit na finální hru.

Co se týče příběhu, tentokrát ukázka nijak zásadně nespoilerovala a krom vyřešení jedné drobné hádanky je to veskrze bezpečné video pro všechny, co se chtějí před vydáním namlsat, ale nechtějí si nechat prozradit příběh.