Vyzkoušeli jsme demo k Resident Evil Village – redakční pokec

21. 4. 2021 8:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

V neděli si majitelé PlayStation 4 a PlayStation 5 mohli na 30 minut vyzkoušet demo chystaného Resident Evil Village. Z redakce si tuhle krátkou ukázku zahrála Bětka a Pavel. Pavel navíc svoje snažení ve strašidelné vesnici nahrál, takže se můžete podívat na záběry a posoudit sami, jestli se těšíte na tuhle hororovou podívanou.

V komentáři od obou se pak můžete dozvědět, jak to vypadá s ovládáním, co oba říkají na prostředí, a chybí ani diskuze o příběhu. Jestli vám vadí spoilery, doporučujeme záběry z dema přestat sledovat po 20. minutě. Capcom se totiž vcelku překvapivě rozhodl zahrnout do ukázky i některé nečekané dějové zvraty, takže pokud chcete být 7. května překvapení, zacpěte si oči a uši.