Call of Duty: Vanguard láká do bety. Vyzkoušejte druhoválečný multiplayer tento víkend

17. 9. 2021 15:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Vanguard vtrhne na naše obrazovky až za necelé dva měsíce, vydavatelství Acvitision a vývojáři ze Sledgehammer Games ale dávají opakovanou šanci vyzkoušet si druhoválečnou akci v předstihu. Máme za sebou uzavřenou alfu a betu, tento víkend se brány otevřou všem.

Otevřený beta test Vanguardu poběží od sobotních sedmi hodin ráno našeho času do pondělních 11 hodin dopoledne. K dispozici bude na všech platformách, ke spuštění potřebujete mít založený svůj Call of Duty účet a beta obsahuje cross-play, můžete tedy hrát i s kamarády, kteří mají doma jiné herní zařízení než vy.

Co se týče obsahu, nebude chybět zbrusu nový režim Champion Hill, kromě něj ale můžete zkusit i další novinku jménem Patrol. Ta má základ v módu Hardpoint, zóna, za jejíž držení získáváte body, je ale v prakticky neustálém pohybu. V rotaci pak přirozeně najdete i tradiční zástup multiplayerových evergreenů, jako je Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination a Search & Destroy.

S Call of Duty: Vanguard se série vrací po čtyřech letech do druhé světové války a provede nás po rozmanitých bojištích napříč celým světem. Navštívíme západní i východní frontu, africkou poušť i Pacifik. Každá část kampaně bude mít vlastního hrdinu. V rámci nedávného představení singleplayeru jsme viděli záběry ze Stalingradu, kde se v hlavní roli objeví odstřelovačka Polina Petrova, jíž propůjčila hlas dabérka Laura Bailey známá třeba jako Abby z The Last of Us: Part II nebo Kait Diaz z Gears 5.

Hra vychází na PC a současnou i minulou generaci konzolí, a to 5. listopadu letošního roku.