Bývalý technický ředitel Rockstaru prozradil zajímavosti o zrušených projektech studia

23. 11. 2023 14:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Obbe Vermeij, který mezi lety 1995 a 2009 pracoval jako technický ředitel renomovaného studia Rockstar North, se rozhodl s veřejností podělit o zajímavé příběhy, střípky a historky ze svého působení v týmu, který dal světu Grand Theft Auto.

Dozvěděli jsme se tak třeba, jak vývojáři soupeřili s načítáním prostředí v Grand Theft Auto 3, až nakonec museli doprostřed delších silnic nasázet budovy, aby hráči při loadingu nevyjeli z mapy. Do téhož titulu měl prý také Rockstar North v plánu zahrnout multiplayer, v němž by se hráči mohli navzájem vytahovat z aut a střílet. Herní režim se ale nedařilo technicky vyladit, na další vývoj už nezbýval čas a GTA III tak nakonec vyšlo bez něj.

Asi nejzajímavější jsou však zmínky o hrách, které nakonec světlo světa nikdy nespatřily, zejména pak o špionážní akci Agent. Studio oznámilo práci na „bondovce“ zasazené do období studené války v roce 2009, projekt však vyšuměl do ztracena, časem zmizely webové stránky i ochranná známka a žádného výsledku jsme se nikdy nedočkali.

Vermeij prozradil, že Agent původně začínal jako technologické demo, které mělo ostatní studia v rámci společnosti Rockstar Games přesvědčit o výhodách GTA Enginu. Ukázka se ale natolik zalíbila prezidentovi firmy Lesliemu Benziesovi, že se studio nakonec pustilo do plnohodnotné produkce. Věnovala se jí zhruba polovina zaměstnanců, zatímco ta druhá pracovala na DLC k GTA IV a na vývoji GTA V.

Agent měl být lineární akce plná tradičních špionských propriet i kulis s dobrodružstvím ve francouzském přímořském městečku, výletem do švýcarského alpského střediska a přestřelkou na lyžích, pátráním v Káhiře i závěrečným výpravným finále ve vesmíru. Práce ale nepokračovaly tak zdárně, jak by si v Rockstar North představovali, zatímco vývoj GTA V mezitím stihl vstoupit do fáze, kdy bylo potřeba, aby ruku k dílu přiložili opravdu všichni. Agent tak musel k ledu a z mrazáku už se nikdy nevrátil.

Nebylo to mimochodem poprvé, kdy menší projekt ustoupil rodinnému stříbru Rockstaru. Vermeij také zmínil nepojmenovanou hru se zombíky, která se měla odehrávat na mlhavém, větrem ošlehaném skotském ostrově. Vývojáři projektu věnovali několik měsíců, během nichž však zjistili, že je nápad s nemrtvým ostrovem méně nosný, než předpokládali, a nakonec se radši věnovali práci na GTA IV.

Pokud by vás nicméně v tuto chvíli napadlo si postěžovat, že vyprávím, co bývalý technický šéf řekl a napsal, ale nepřidám odkaz na samotný blog, vězte, že to má bohužel prozaický důvod: Odkazovat by nemělo smysl, články už jsou pryč, jelikož z nich nebyl nadšený samotný Rockstar.

„Přišel mi mail od Rockstar North. Zdá se, že jsem pár veteránů naštval svým blogem. Upřímně jsem nečekal, že někomu bude vadit, když se rozpovídám o dvacet let starých hrách, ale opak je pravdou. Na blogu mi ale každopádně nezáleží tolik, abych kvůli němu namíchl své bývalé kolegy z Edinburghu, a tak s ním přestanu,“ napsal Vermeij.

„Možná to za deset nebo dvacet let zkusím znovu,“ zakončil.