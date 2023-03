Bývalý kreativní ředitel Firaxis chce založit nové studio. Duchovního nástupce XCOMu ale nečekejte

24. 3. 2023 15:54 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Firaxis, které stojí za špičkovými strategiemi jako Civilizace, XCOM a Midnight Suns, v polovině února zamíchalo kartami ve vedení společnosti. Po dvou dekádách ji opustil například Jake Solomon, kreativní ředitel, který je podepsaný právě pod tahovkami proti šmejdům z vesmíru, i tou se superhrdiny od Marvelu.

Solomon se po zhruba měsíci přemýšlení nad tím, co bude dál dělat, v rozhovoru podcastu My Perfect Console rozpovídal o minulosti a o tom, co chystá. A není toho málo, byť fanoušci tahovek nejspíš nadšení nebudou, protože duchovního pokračování novodobých XCOMů se od Solomona zřejmě nedočkáme.

„Po Midnight Suns jsem si řekl: Ok, chci dělat další tahovou strategii a láká mě vůbec taková představa? A odpověď byla, že ne. Žánr jako takový je úžasný, ale mám pocit, že jsem v něm řekl, co jsem chtěl," přiznává bývalý kreativní ředitel Firaxis v rozhovoru a jedním dechem dodává, že začít s něčím úplně novým, pod novým jménem a v jiném týmu jej neuvěřitelně láká.

I když oficiální vznik nového studia Solomon nepotvrdil, zmínil, že momentálně hledá finanční zdroje a oficiální název své firmy, která by měla sídlit na Baltimoru, v americkém státě Maryland. Zároveň lehce nastínil, do čeho by se rád pustil.

„Mám sice zkušenosti jako kreativní ředitel, ale ve skutečnosti si při práci na hrách často 'ušpiním' ruce i jako designér systémů. Například i v Midnight Suns jsem navrhoval jednotlivé hrdiny, nepřátele a jejich schopnosti. Systémy jsou pro mě důležité, a proto bych na nich chtěl postavit i příští hru. Plán je ponořit se více do žánrů simulace, konkrétně simulace života,“ přibližuje vyhlídky na budoucnost Jake Solomon.

Přestože zatím poslední Solomonova hra Midnight Suns sklízela od kritiků pozitivní ohlasy, v prodejích se jí vůbec nedařilo.