Midnight Suns se neprodává dobře

Superhrdinská strategie Marvel's Midnight Suns se i přes vřelé kritické přijetí neprodává dobře. Informoval o tom herní novinář Jason Schreier s odkazem na rozhovor s ředitelem Take-Two Straussem Zelnickem. Ten neuspokojivá čísla přisuzuje nešťastnému datu vydání. Nápovědou o špatných prodejích byl i fakt, že Midnight Suns šly měsíc po vydání do třetinové slevy.

Some news: Marvel's Midnight Suns was a critical success but a commercial flop. Take-Two CEO Strauss Zelnick told me in an interview this afternoon that "it's possible the release window wasn't perfect" but that he thinks it could have a long tail, like other Firaxis games