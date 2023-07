Bungie vyhrálo soud s agresivním fanouškem

19. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zatímco Microsoft pomalu uzavírá kapitolu soudních tahanic kvůli akvizici společnosti Activision Blizzard, dospěla ke svému konci i další soudní pře z herního průmyslu, tentokrát zahrnující studio Bungie a poněkud nepříjemného hráče Destiny 2. Ten musí nakonec společnosti zaplatit odškodné ve výši necelých 490 tisíc amerických dolarů (přes 10,3 milionu korun).

Kořeny kauzy sahají do minulého roku, kdy jeden z komunitních manažerů sdílel artwork uživatele s přezdívkou UhMaayyze a popiskem „talentovaný afroamerický fanoušek a tvůrce fanouškovských děl pro Destiny 2“. To se příliš nelíbilo hráči jménem Jesse James Comer, který začal na daného komunitního manažera za tento skutek útočit.

Obžalovaný měl onomu zaměstnanci Bungie nechávat nenávistné hlasové zprávy na osobním telefonním čísle, ve kterých se mimo jiné manažera snažil přesvědčit, jestli by Bungie do hry nemohlo přidat funkci, díky níž by šlo ve hře vraždit pouze lidi jiné než bílé barvy pleti.

Hrozby se stupňovaly a začaly se vztahovat i na zaměstnancovu manželku. Situace se dokonce dostala do bodu, kdy Comer z anonymního čísla objednal k nim domů pizzu, aby jim dal jasně najevo, že ví, kde bydlí. Současně poslíčkovi s pizzou nařídil, aby na dveře hlasitě zabouchal „alespoň pětkrát“ a požádal o hotovostní platbu, aby byla větší šance, že se spor mezi pizzerií a komunitním manažerem vyostří.

Poškozený a jeho žena se údajně necítili v bezpečí a kvůli stalkingu se rozhodl vzít si dovolenou. Jakmile se o incidentu dozvědělo vedení Bungie, svého svěřence začalo bránit a Comera zažalovalo, což odstartovalo proces u washingtonského soudu, který nakonec rozhodl ve prospěch studia. Obžalovaný musí zaplatit výše zmíněnou částku, aby vedle odškodného pokryl také škody, poplatky a výdaje, které vznikly při ochraně a podpoře zaměstnance i během samotného vyšetřování.

Jaká porce odškodného poputuje přímo komunitnímu manažerovi, to není jisté. Výhra i samotný spor však mohou sloužit jako potřebný příklad pro ostatní společnosti, který je bude motivovat k lepší či aktivnější ochraně vlastních zaměstnanců před různými případy obtěžování ze strany komunity, ale i pro další záškodníky, které by hrozící milionová pokuta od podobného jednání mohla v budoucnu odradit. Současně se jedná o jasnou ukázku toho, jak tenká hranice je mezi obtěžováním v rámci online trollingu a násilím v reálném světě.

Za poslední měsíce se navíc jedná už o druhý soudní spor, který Bungie vyhrálo. V květnu se studiu povedlo vysoudit dvanáct miliónů dolarů na prodavači cheatovacího softwaru pro Destiny 2.