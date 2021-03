Budovatelská survival strategie Endzone: A World Apart opustila bezpečí early accessu

19. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po bezmála jednom roce je načase rozloučit se s nálepkou předběžného přístupu a podrobit novou hru finální zkoušce. Budovatelská strategie Endzone: A World Apart je konečně prohlášená za hotovou, a vítá tak s otevřenou náručí hráče, kteří čekali na konečný produkt.

V Endzone: A World Apart se chopíte hrstky přeživších, kteří po mnoha letech od atomové války vystoupí ze svých úkrytů a začnou znovu zalidňovat zamořenou Zemi. Na zemském povrchu se už sice dá žít, ale podmínky nemůžeme označit vyloženě za příznivé.

Zelenou krajinu sužují písečné bouře, vaše první plodiny trpí radioaktivními dešti, přilehlé napajedlo má tendenci vysychat. Že je to málo? Lidská nátura se ani na sklonku existence našeho druhu nezměnila, takže se připravte na útoky těch, kteří ani tentokrát nehodlají žít v klidu a míru.

Na našem webu si můžete přečíst dojmy ze začátku předběžného přístupu. Hra se jistě v mnohém změnila, obsah nabobtnal, ale hlavní sdělení by mělo platit i nadále – Endzone: A World Apart je ošklivá hra plná plechových chatrčí, což v tomto případě není výtkou. Přidává jí to totiž na výborné atmosféře, kde se skutečně cítíte být součástí přežívající komunity. Doufejme, že plná hra je ještě lepším zážitkem.