Budoucnost Maria prý není na mobilech. Italský instalatér patří na konzole

5. 4. 2023 11:47 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kam patří Mario? Tuto otázku si může klást nejeden fanoušek kníratého instalatéra, zatímco vidí, jak jeho hrdina poskakuje na filmových plátnech, konzolích Nintenda, ale i na mobilních telefonech. Otec Maria Šigeru Mijamoto má ale jasno: Budoucnost Maria nespočívá na mobilech.

zdroj: Foto: Cinemart

Zatímco do kin přichází snímek The Super Mario Bros. Movie, hráčům zbývají palce akorát tak na bezcílné kroucení. Poslední zbrusu nové Mariovo dobrodružství zavítalo na konzole v roce 2017 v Super Mario Odyssey. Jasně, s červeno-modrým Italem vyšel i Super Mario Maker 2, Paper Mario: The Origami King a remake Super Mario 3D World, ale to jsou buď spin-offy, nebo předělávky starších her.

Designér ikony skákaček Mijamoto v rozhovoru pro Variety sice neprozradil, kdy a jaké další hry se dočkáme, ale budoucnost Maria prý bude vždy na konzolích. „Strategie Nintenda bude vždy v herních zkušenostech spojených s hardwarem a softwarem. Obrovskou součástí těchto zkušeností je intuitivní ovládání. Když jsme zkoumali možnosti her s Mariem pro mobily, bylo velmi obtížné určit, co za hru by to vlastně mělo být,“ uvedl Mijamoto.

Nintendo tak bude postupně Maria z her pro iOS stahovat. Například běhačce Super Mario Run už táhne na sedm let a mobilní Mario Kart Tour vydělal údajně 300 milionů dolarů (v porovnání s 3 miliardami Mario Kart 8). Tokijský herní vydavatel také po dvou letech v tichosti a bez udání důvodu z digitálních obchodů stáhl mobilní Dr. Mario World.