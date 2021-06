Brutální kooperačka Evil Dead: The Game vypadá překvapivě skvěle

11. 6. 2021 11:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Během včerejšího večerního streamu Summer Game Fest se nám ukázalo nemalé množství kooperativních akčních her jako Back 4 Blood, The Anacrusis, ale také Evil Dead: The Game, který dle mého názoru vypadá ze všech nejlíp. A to je docela překvapení.

Evil Dead se nám předvedl na prvních záběrech z hraní, kde se to brutálními popravami nemrtvých jen hemží. Dokonce nechybí momenty, kdy vás stisknutí správného tlačítka odmění efektním, pořádně krvavým finisherem.

Vypadá to, že většinu herní doby se s nepřáteli budete doslova řezat, ale čas od času sáhnete i po pistoli či brokovnici, abyste si nemrtváky a jiné obludnosti udrželi od těla. A v ideálním případě na to nebudete sami, jelikož Evil Dead je primárně kooperačka pro čtyři hráče. Jak se ale ukázalo, jeden z vás může posednout samotné démony, a zahrát si tak za zlou stranu, takže nechybí ani prvky PvP.

Hra se inspiruje v celé filmové trilogii i následném seriálu Ash vs Evil Dead, což vysvětluje pestrý zástup hratelných postav od samotného Ashe s motorovkou místo ruky přes Scottyho, Lorda Arthura a Kelly Maxwell po Pabla Simona Bolivara a další, jejichž filmoví představitelé se zhostili dabingu.

Evil Dead: The Game vyjde ještě letos na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Switchi.