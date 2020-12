Ash se vrátí do boje se zlem v kooperativním akčním hororu Evil Dead: The Game

12. 12. 2020 13:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Herní adaptace kultovního hororu Evil Dead (Lesní duch) tu už vážně dlouho nebyla. Když nebudeme počítat DLC Ash vs Evil Dead pro Dead by Daylight, tak se fanoušci s Ashem, tím mladým Ashem, naposledy setkali v roce 2005 ve hře Evil Dead 2: Regeneration, která navazovala na první adaptaci Evil Dead: Hail to the King z roku 2000.

Nová adaptace nazvaná jednoduše Evil Dead: The Game se zařazuje do slušně ždímaného žánru kooperativních vyvražďovaček zombíků, případně démonů. I tady se v noci vydáte ve čtyřčlenné partě do hlubokých lesů obklopujících lesní chatu, abyste tam čelili hrůzným zjevům s pomocí motorových pil, brokovnic, mečů, krumpáčů a jiných nástrojů smrti.

Budete hledat loot, vyrábět si z něj předměty nutné pro přežití a pokusíte se vypátrat klíče, s jejichž pomocí nadobro uzavřete brány do jiných světů. Když si zážitek budete chtít trochu okořenit, můžete sáhnout po PvP módu, v němž se někteří hráči zhostí rolí démonů schopných posednout samotné hrdiny a vysát z jejich kamarádů duši.

zdroj: Saber Interactive

Adaptace Evil Dead: The Game byla svěřena do rukou studiu Saber Interactive, které má na kontě skvělou simulaci SnowRunner. V tomto případě je ale asi hodnotnější jeho jiná úspěšná hra a rovněž adaptace World War Z, ve které si tvůrci vyzkoušeli práci s hordami nemrtvých. Dá se předpokládat, že své zkušenosti zužitkují v Evil Dead, a i přes vyčpělost žánru by proto mohlo jít o solidní řezničinu.

Můžete se těšit na ikonické lokace a vytříbený humor z předloh Lesní duch, Smrtelné zlo 2, Armáda temnot i moderního seriálového pojetí Ash vs Evil Dead. Tvůrcům se navíc podařilo sehnat představitele Ashe – herce Bruce Campbella, jehož hlas se postará o vyprávění příběhu.

Hra Evil Dead: The Game vyjde příští rok na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Switchi.