Březnovému PlayStation Plus vévodí závodění i špehování sousedů

29. 2. 2024 15:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Letos máme zase po čase o jeden den v únoru „navíc“, a tak si na březnovou nálož her v rámci PlayStation Plus malinko počkáme. Nadílka pro nový měsíc dorazí v úterý 5. března a bude k mání do pondělí 1. dubna. Konkrétně je řeč o F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 a datadisku pro Destiny 2, Witch Queen. Všechny hry jsou tentokrát dostupné jak na PS5, tak i na PS4.

V čele nabídky tak stojí loňský ročník jedné z dlouhodobě nejpopulárnějších závodních sérií vůbec, EA Sports F1 23, která nabízí oficiálně licencované mistrovství světa FIA Formule 1. Přináší novou kapitolu příběhového režimu spolu s novými okruhy v Las Vegas a Kataru.

Součástí nabídky je také stylová beat 'em up hra Sifu. Má ji na svědomí společnost Sloclap, sleduje mladého studenta kung-fu, který se snaží pomstít za vyvraždění své rodiny, a nabízí intenzivní boj zblízka v moderním městském prostředí.

Hello Neighbor 2 přidává nádech hororu a vyzývá hráče k odhalování záhad venkovského městečka Raven Brooks. V tomhle díle se vrhnete na vyřešení případu zmizelých dětí a temných tajemství obyvatel městečka, přičemž podezřelí sousedé tentokrát své chování a nástrahy přizpůsobují předchozím zkušenostem s hráčem.

zdroj: Sloclap zdroj: tinyBuild

Datadisk pro Destiny 2: Witch Queen vypráví příběh královny Savathûn, která ukradla světlo. Přináší novou kampaň, mapy a také nový typ zbraně - glévu.

Kromě těchto titulů budou mít členové služby PlayStation Plus exkluzivní přístup k balíčku S.O Sleek Bundle pro The Finals, který obsahuje oblečení a skiny na zbraně s vojenskou tematikou.

Členové PlayStation Plus pak mají do pondělí 4. března možnost stáhnout si únorové kousky, mezi něž patří bublinová střílečka Foamstars, bruslařská akce Rollerdrome a äutomatonové RPG Steelrising.