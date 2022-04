Hello Neighbor 2 vyjde koncem roku. Ale hrát si na šmíráka sousedů můžete už teď

8. 4. 2022 10:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco v prvním Hello Neighbor jste v roli malého chlapce Nickyho zjišťovali, co má váš soused, pan Peterson, ve sklepě, v Hello Neighbor 2 tohoto chlapce (a děti samotného Petersona) hledáte coby investigativní novinář Quentin snažící se pro stanici Raven Brooks Banner odhalit příčinu záhadných zmizení dětí v městečku.

I tentokrát se budete plížit, slídit, strkat nos do cizích záležitostí a snažit se, aby vás Peterson a kdokoliv další nenačapal při práci. Zdejší umělá inteligence se totiž učí z vašich postupů a na každý nezdar zareaguje adekvátní ochranou, takže opakovat totéž stále dokola se vážně nevyplatí a musíte přicházet s novými postupy.

Jak to celé funguje, si můžete vyzkoušet už teď v uzavřené betě, která se zpřístupní každému, kdo si hru předobjedná, nehledě na edici. A nemusíte se bát, že by vám beta vyzradila cokoliv z příběhu, jelikož jde o scénář, který plná hra nebude obsahovat.

Pokud v rámci předobjednávky sáhnete po deluxe edici, získáte navíc v den vydání hry tři DLC s novými oblastmi, postavami a předměty spolu s možností pustit se do hraní finálního produktu o pět dní dříve.

Hello Neighbor 2 vyjde 6. prosince na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S a v Game Passu.