Borderlands 3 se chystají na next-gen, na jedné konzoli si zahrajete i ve čtyřech

14. 9. 2020 10:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktuálně probíhající událost Pax Online, která běží od 12. do 20. září, se stala domovem i pro Gearbox a jeho Digital Showcase. Společnost se pochlubila novinkami o Godfall, Risk of Rain 2 nebo Tribes of Midgard, hlavní hvězdou se ovšem staly loni vydané Borderlands 3. Pokud jste si totiž mysleli, že tahle hra už řekla své poslední slovo, Gearbox vás přesvědčí o opaku.

Do třetích Borderlands se chystá nové placené rozšíření, které mimo jiné přidá každé třídě nový strom schopností a s ním související Action Skill. FL4K tak třeba dostane nové zaměření Trapper, díky němuž by on i jeho mazlíčci měli být schopni lépe a déle přežívat pod útoky nepřátel. Díky tomuto stromu bude moci využívat skill Gravity Snare, s nímž lze opakovaně vyhazovat nepřátele do vzduchu, a přerušovat tak jejich útoky. Do vínku FL4K dostane i několik nových typů společníků.

Kromě DLC se ale Borderlands dočkají i obligátního přechodu na příští generaci konzolí. Mezigenerační přechod bude bezplatný v rámci jednotlivých konzolových značek, funkční budou i vaše uložené pozice ze staré generace a případná pořízená DLC.

Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X má hra běžet ve 4K při 60 FPS, větší síla konzolí má potom umožnit i navýšení možností lokální kooperace ze dvou na až čtyři hráče. Gearbox také vyslyší žádost fanoušků a poskytne vertikální split-screen. Tato možnost bude v budoucnu dostupná i na stávajících konzolích.

Poslední dobrou zprávou je, že bychom se v průběhu příštího roku měli dočkat funkce crossplay, která umožní hrát s kamarády bez ohledu na to, pro jakou platformu se rozhodli.

Borderlands 3 jsou momentálně k dispozici na PlayStationu 4, Xboxu One a PC.