Bomber Crew míří do vesmíru v pokračování Space Crew

15. 6. 2020 11:46 | autor: Patrik Hajda

Studio Runner Duck v roce 2017 zabodovalo žánrovým mixem Bomber Crew, ve kterém jste se stali správci bojového letounu za druhé světové války. Trocha akce, trocha managementu, trocha survivalu. Po velkém úspěchu a třech letech od vydání se hrdinná posádka vydá do vesmíru v pokračování Space Crew.

Od sci-fi verze Bomber Crew můžete očekávat podobné systémy. Opět se stáváte manažerem (tentokrát vesmírného) plavidla, které se ve vzdálené budoucnosti při ochraně Země dostane do nejedné šlamastiky.

Budete čelit útokům zvenčí v akčních přestřelkách s nepřátelskými loděmi, na své vlastní palubě budete hasit požáry, zabíjet mimozemšťany, oplakávat mrtvé a najímat novou nebojácnou posádku. Vrásky vám nebudou dělat jen neznámé formy života, ale také pole asteroidů, vysoká radiace, mrazivé vakuum a černé díry.

Svou létající pevnost budete průběžně vylepšovat o nové zbraňové systémy, vyměníte motor za výkonnější jednotku, opancéřujete choulostivá místa, pro případ nouze přidáte únikové moduly a i když na tom moc nesejde, upravíte si vzhled jako takový.

Space Crew vyjde už v září na Steamu, ale ještě předtím dostanete tamtéž možnost vyzkoušet si demo, abyste se nevrhali do něčeho, co vás ve výsledku nebude bavit. Demo bude k dispozici od 16. do 22. června v rámci letního festivalu na Steamu spolu s desítkami dalších indie her.