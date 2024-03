Bojovka MultiVersus s postavami od Warnerů to zkusí znovu letos v létě

12. 3. 2024 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost WarnerBros se před lety odhodlala využít solidní zástup svých značek v bojovce MultiVersus, kde si tak daly po čuni postavy z DC, Hry o trůny, Looney Tunes a dalších. Skvělá premisa se ale nesetkala s úspěchem a tvůrci vypnuli servery dřív, než se betaverze dožila prvních narozenin.

Ale to neznamená, že by se na hru zanevřelo. Právě naopak, studio Player First Games pilně pracovalo na úpravách, aby se časem mohlo vrátit snad v lepší kondici. Teď už víme, že se online složka hry znovu rozeběhne 28. května na platformách Steam, PlayStation a Xbox.

Tvůrci za celý rok od ukončení hry zvládli celou bojovku předělat do Unreal Enginu 5, díky čemuž by měla být hezčí. Sahali ale také do samotného kódu, takže ovládání má být přesnější a celá hra poběží stabilně na všech platformách.

Kromě toho se můžete těšit na nové, zatím ale nepředstavené postavy, a kromě ryzího PvP přibude i režim PvE, z něhož vám vyplynou unikátní odměny. V létě se tedy dozvíme, jak tato druhá šance pro bojovku MultiVersus dopadne.