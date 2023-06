Bojovka MultiVersus vypnula své servery. Stále ji ale můžete hrát

Otevřená beta arénového bitkaření hry MultiVersus během víkendu vypnula své servery. Tento krok byl avizovaný už v březnu, s důvodem, že se tvůrci potřebují pořádně zaměřit na vývoj a plnohodnotné spuštění hry, na které dojde začátkem roku 2024.

Vzhledem k tomu, že titul velice brzy přišel o 99 % své hráčské základny, tak fanoušci jistě doufají v lepší podporu, především pak v rychlejší přísun nového obsahu. Při „ostrém“ spuštění by také neměl chybět lepší matchmaking a netcode.

I přes vypnuté servery ale i nadále zůstává dostupná možnost offline hraní a tréninková místnost, ve které si můžete vyzkoušet všechny postavy a kosmetické doplňky, které byly dočasně zpřístupněné pro všechny.

Jestli jste ale této bojovce propadli a získali jste v ní bohatou porci obsahu, nemusíte se strachovat. Jakmile vyjde plnohodnotná verze, všechny tyto bonusové věci se opět zamknou a přístup k nim bude mít pouze ten, kdo je předtím získal.

During our hiatus, all unlockable content will be temporarily available for your enjoyment. Once MultiVersus returns for the game's launch in 2024, your account inventory will return to how it was prior to June 25.

