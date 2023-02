Bojovka MultiVersus přišla už o 99 % hráčů

16. 2. 2023 13:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když před půl rokem spustila přístup do otevřené bety ambiciózní free-to-play bojovka MultiVersus, všechno se zdálo být na nejlepší cestě. Celý svět titulu předpovídal zářnou budoucnost a ostatně i my jsme měli jen ty nejlepší dojmy. Titul vypadal dobře, příjemně se hrál, do žánru přinášel originální nápady, zkrátka všechno na svém místě.

I prvotní hráčská odezva byla veskrze pozitivní. Hra hned první den zaznamenala 143 tisíc současně hrajících lidí, následující den pak dokonce 153 tisíc. Vydavatelství Warner Bros měsíc po startu hlásilo, že si titul stáhlo a zahrálo již 20 milionů zájemců. Zkrátka hit par excellence.

Jenže chyba lávky. Křivka se zlomila a přišel setrvalý sešup, který se nepodařilo zastavit. V tomto týdnu dopadl počet hráčů na nové dno – MultiVersus zaznamenala 986 současně hrajících lidí, což oproti startu představuje propad o naprosto děsivých 99,36 %.

zdroj: Foto: Warner Bros

Těžko přesně určit, co za tím stojí, ale spekuluje se, že ničemu nepomohla poněkud odbytá druhá sezóna. Zatímco v té první do hry přibylo pět nových postav a uspokojivé množství obsahu, druhá přidala pouze jediného hrdinu.

Vlně kritiky byl také podroben monetizační systém, který zamyká část obsahu a celou řadu skinů pro postavy za skutečné peníze, přičemž za některé musíte v případě zájmu zaplatit až zhruba dvacet dolarů za kus. Hra navíc nenabízela žádnou prémiovou měnu v rámci battle passu, jak bývá zvykem jinde.

Hráči doufali ve zlepšení s příchodem třetí sezóny, která měla začít předvčírem. Jenže tvůrci ze studia PlayFirst Games ji odložili až na 31. březen s tím, že chtějí hráčům dát víc času, aby mohli dokončit battle pass sezóny číslo dvě. Což ona zbývající tisícovka nejvěrnějších jistě kvituje s nebývalým povděkem.

Free-to-play live service titul by si už z principu věci neměl mít problém udržet alespoň nějakou hráčskou základnu, podobně mohutný propad tak zkrátka nevěstí vůbec nic dobrého. Uvidíme, zda v březnu ještě vůbec bude co zachraňovat.

V zájmu férovosti je potřeba doplnit, že se bavíme čistě o údajích ze Steamu. Jenže na konzolích to, zdá se, nebude o moc lepší – server TrueAchievements, který udržuje vlastní statistiky hraní na Xboxu pomocí analýzy více než dvou milionů hráčských účtů, hlásí, že se hráčská základna MultiVersus od vydání propadla o 96 %.