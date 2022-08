MultiVersus zaručeně rozproudí stojaté vody žánru bojových her

5. 8. 2022 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Zbyněk Povolný

Lenivou letní sezonu nám trochu oživila platformová free-to-play bojovka MultiVersus, která vstoupila do otevřené beta verze. Ta se má postupně překlopit ve verzi plnou, i když stále nevíme, kdy by k tomu mělo dojít. Já jsem se do ní každopádně s chutí vrhl už teď a zjistil jsem, že vývojáři z kalifornského studia Player First Games (s mohutnou podporou Warner Bros.) pracují na projektu, který rozhodně rozčeří zatuchlý rybníček bojových her.

MultiVersus se na první pohled může zdát jako další z klonů Super Smash Bros., tedy hry, která již roky kraluje bojovkám na Nintendu. Právě úspěch této legendy, v níž se snažíte z herní mapy vystrnadit oponenta a tím vyhrát zápas, zapříčinil boom, během kterého jsme se v posledních letech dočkali PC klonů, jako je Brawlhalla či loni vydaná a zapomenutá Nickelodeon: All Stars Brawl, kde hrály prim postavičky z oblíbené dětské televizní stanice. PlayStation měl zase dříve svou platformovou bojovku s názvem PlayStation All Stars Battle Royale, která se objevila na PS3 a PS Vita a také byla plná populárních hrdinů z her od Sony.

Bloodborne mezi bojovkami

MultiVersus vsází na podobnou strategii: Na jedno kolbiště staví hrdiny spadající do vlastnictví Warner Bros. Discovery. Poprvé jsme tedy účastníky bojovky, kde si po tlamě dávají Tasmánský čert a Superman nebo spolu v jednom týmu kooperují Bugs Bunny s Aryou Stark ze Hry o trůny.

Pozitivní na tom je, že autoři se nesnaží být pouhým klonem Super Smash Bros., ale vlastní iniciativou dělají z MultiVersus něco trochu jiného. Super Smash Bros. je jakýmsi styčným bodem pro platformové bojovky, takovým, jakým je Dark Souls pro žánr soulslike. MultiVersus v tomhle přirovnání můžeme zařadit na pozici Bloodborne, která je oproti Dark Souls akčnější, pohyblivější, rychlejší, ale přitom se drží toho dobrého, co nabízí její vzor.

zdroj: Warner Bros.

Od okamžiku, kdy jsem se zmocnil první zvolené postavy (Harley Quinn z DC Comics), jsem byl ohromen, jak ladně se moje hrdinka ovládá. Autoři si dali na pohybech opravdu záležet a na každý pohyb páčkou postava reaguje velmi přesně. A navíc to sakra dobře vypadá! To je oproti jiným „smash“ hrám velmi příjemná změna.

Ve hře je prozatím sedmnáct postav a každá je svým způsobem unikátní. Oproti osmdesáti devíti ve Smash Bros. se jedná o zlomek, ale prozatím je jejich unikátnost tím, co celý žánr osvěžuje. Například taková postava Toma a Jerryho: Jejich pohyby a všechny útoky vypadají jako seriálová kreslená honička a protivník se ocitá uprostřed této vřavy tak nějak náhodou. Velma ze Scooby Doo zase sbírá během souboje kartičky s důkazy a když jich sebere určitý počet, může vyvolat policejní auto, které se vydá zatknout zločince (protivníka).

Tank, nebo support?

Postavy jsou rozděleny do pěti tříd. Máme tu tanky, kterým vévodí Superman, Wonder Woman a Iron Giant (ten je také velmi unikátní – opravdu se jedná o obra). Nejrozšířenější skupinou jsou bruiseři, kam nedávno přibyla nově vydaná postava LeBrona Jamese, který se objevil ve filmu Space Jam: New Legacy.

Nechybí ani partička vrahů, kteří toho sice moc nevydrží, ale jejich poškození je největší ze všech dostupných postav. V této skupině je prozatím Arya Stark a Harley Quinn. Zábavná dvojice Tom a Jerry společně s Bugsem Bunnym patří do kategorie mágů a poslední skupinu tvoří supporti, jako je Velma, Steven Universe nebo postava vytvořená přímo pro MultiVersus, Reindog.

I když se to početně nezdá, variabilita je vysoká a hratelnost některých postav extrémně návyková. Já si nejvíc užívám hraní za Harley Quinn, LeBrona Jamese a Velmu, která je na kolbišti silně otravná a nepříjemná.

Co je ale naopak příjemné, je fakt, že Warner Bros. na prezentaci svých postaviček opravdu nešetřili. Každá z postav má vlastní kvalitní dabing, který reflektuje filmové hlasy. Aryu Stark opravdu hraje Maisie Williams a Batmana zase Kevin Conroy. Toma a Jerryho nikdo nemluví, ale zkuste Toma vyhodit ven z arény a budete svědky ikonického kocourova řevu. Postavy mezi sebou navíc vedou dialogy i během soubojů a díky tomu působí boj velmi živě a atraktivně.

Každá z postav se zápasením leveluje a odemyká si perky, které vylepšují její schopnosti. Jsou tu tři malé perky, které upravují základní aspekty hry jako skákání, cooldowny nebo naskakování postihů. Ten jeden velký pak vylepšuje některý unikátní útok každé z postav a je zde na výběr ze dvou až tří variant.

2v2 hraje prim

Mezi herními módy nenajdeme nic převratného. Souboje 1v1 a 2v2 jsou takovou klasikou, stejně jako free-for-all pro čtyři hráče. Jedná se především o multiplayerový titul, ale můžete si zahrát i proti botům. Jen je zvláštní, že ačkoliv hra podporuje gaučový coop, neexistuje možnost se z gauče připojit do online hraní. Takže jestli chcete hrát s kamarádem 2v2, musíte vždycky online, každý ze svého účtu.

Sami autoři uvádějí, že hra je převážně koncipovaná pro hraní 2v2 a jsou tomu uzpůsobené i perky. Ty zvýhodňují dvojici, která používá stejná vylepšení, protože se sčítají dohromady. Svou roli hrají i různé synergie mezi jednotlivými bojovníky, které již tak velmi dynamické souboje dělají pružnějšími a akčnějšími. Taková kompozice Bugs Bunny a Batman je díky hromadě gadgetů, které obě postavy používají, nesmírně zábavná a nabízí spoustu kombinací, jak protivníky odpálit pryč z mapy.

zdroj: Warner Bros

Ve hře je dostupných prozatím šest map a některé z nich nejsou pouhopouhé plochy. Například Scooby’s Haunted Mansion je strašidelný dům, kterému se propadají podlahy, a abyste někoho dostali z mapy ven, nejdřív s ním musíte rozbít zdi. Většina map nabízí rozbořitelné prostředí nebo schovává nejrůznější technické vychytávky jako kouř v Batcave, ve kterém se můžete schovat a protivník nevidí, co právě připravujete za útok.

Ach ty zpropadené servery

Jestli jsem chválil, jak se MultiVersus dobře ovládá a jak se postavičky na ploše fantasticky hýbou, musím vypíchnout i jeden obrovský neduh, asi jedinou věc, která momentálně autorům brání oznámit, že hra je už v plné verzi. Bojovka bohužel trpí serverovou nestabilitou. Čas od času se sekne a vy jen doufáte, že odmrznete dřív, než vás někdo vyšoupne z plošiny. Ještě horší je, že hra padá a kope hráče ze serverů, a to celkem pravidelně. Na tom budou muset tvůrci ještě hodně zapracovat.

Moc milá je funkce, kdy vám hra sama nabídne, jestli chcete s protivníkem opakovat zápas. Jestli se rozhodnete, že ano, hra automaticky přechází do módu „nejlepší ze tří“. Dobré je, že protivníka i spolubojovníka po konci zápasu můžete ocenit přípitkem, který danému jedinci připíše na konto dvacet zlatých. Těchto připíjejících ticketů ale není neomezené množství. Některé dostanete během levelování jednotlivých postav, případně si je můžete koupit za mince v obchodě.

MultiVersus naštěstí splňuje veškeré požadavky na free-to-play titul. Jsou tu sice dvě měny, ale veškeré věci ovlivňující hru si pořídíte pouze za mince získané hraním. Prémiovou měnu utratíte jen za kosmetické doplňky. A pak si s ní tedy můžete ještě odemknout nové postavy, ale to je možné i za mince získané hraním.

Závan nostalgie

Dalším povedeným artiklem celé hry je hudba. Každá aréna má svůj vlastní motiv, který sedí ke světu, kde se souboj zrovna odehrává. Taková Batcave si hraje s batmanovskými motivy od Tima Burtona z roku 1989 nebo s motivem populární kreslené série Batman: The Animated Series.

V tom tkví asi největší síla MultiVersus: Autoři skvěle využívají populární světy a jejich stěžejní prvky a na hráče pak dýchá skvělá atmosféra. O popularitě svědčí i hráčská základna, která se od začátku bety na Steamu pohybuje okolo 150 000 hráčů v primárním čase. Uvidíme, jestli se MultiVersus udrží takto nahoře, ale už teď je jasné, že mnohonásobně převyšuje ostatní bojovky na stejné platformě.

Momentálně probíhá ve hře takzvaná předsezóna, kde absentují hodnocené zápasy, ale těch se jistě brzy dočkáme. Tak jako nových postav. Tou další by měl být Rick Sanchez, který se prý objeví v brzké době. Jeho parťák Morty bude následovat hned za ním. Dle dataminerů by nás neměl minout ani Legolas, Gandalf, Marťan z Marsu nebo samotná Godzilla.

MultiVersus je už teď opravdu povedenou hrou, které bych v současné podobě neváhal nasolit solidních osm, možná i devět bodů z deseti, kdyby tolik nezlobily servery. Ale tentokrát se obejdeme bez číselného hodnocení a schováme si ho až na recenzi plné verze.

Tak jako tak se jedná o čerstvý vzduch v žánru bojových her, jehož hlavní devízou je přístupnost a vymazlenost postav snad ve všech aspektech. Právě unikátnost jednotlivých hrdinů a hrdinek nahrazuje nižší počet hratelných postav v porovnání s konkurencí. MultiVersus můžu už teď všem vřele doporučit, jedná se o skvělou zábavu na mnoho a mnoho večerů.