Bloodborne na PS5 běží stále ve 30 FPS, Sekiro i Dark Souls III jsou na tom lépe

Následující dny a týdny se budou do značné míry točit kolem srovnávání, jak starší hry běží na novém konzolovém hardwaru. My jsme se toho už ostatně dotkli v našem článku o Xboxu Series X. Nyní se objevily informace o tom, jak si umí PlayStation 5 poradit s PS4 verzemi her od studia FromSoftware.

Zabývá se tím youtuber Lance McDonald, o jehož neoficiálním patchi pro Bloodborne jsme vás nedávno informovali. McDonald dokázal přimět hru, která má obecně značné problémy s udržením stabilního framerate, aby běžela v 60 FPS. Bohužel se zdá, že sami autoři zatím podobné řešení na next-genu neimplementovali a Bloodborne stále běží ve 30 FPS se špatným frame pacingem.

Oproti tomu jiné hry od stejného výrobce si na nové generaci konzolí od Sony výrazně polepšily, platí to pro Dark Souls III a Sekiro: Shadows Die Twice, které si nyní můžete užít v 60 FPS. Za zmínku stojí, že zatímco Sekiro běží ve stejném frameratu i na Xboxu Series X, Dark Souls III mají na této platformě bohužel uzamčené snímkování na 30 FPS.

Okay, embargo is up and I’m allowed to talk about PlayStation 5 back compat now. All I have to say is Sekiro is 60fps, Dark Souks 3 is 60fps (it’s locked at 30 on Xbox Series X, rip), and Bloodborne is still 30fps with bad frame pacing. ✌️