Blizzard odhalí svůj první mobilní Warcraft už v úterý

29. 4. 2022 10:08 | Novinky | autor: Adam Homola

Blizzard oznámil oznámení. Fanoušci Warcraftu nechť si do svých kalendářů zapíší 3. května (úterý), 19. hodinu a událost s názvem Warcraft Mobile. Příští týden tak dojde k oficiálnímu oznámení mobilního Warcraftu, o jehož existenci víme přímo z úst Blizzardu teprve krátce.

A to je asi tak všechno, co v tuto chvíli víme. Ještě tu máme přiložený obrázek, ale přiznám se, že jsem z Warcraftu vypadl už před takovou dobou, že vám z toho blesku a náznaku ozubeného kola nejsem schopen vyčarovat nic konkrétního.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Každopádně zpráva, že Blizzard pracuje na nějakém mobilním Warcraftu, rozhodně není nová, byť oficiální je až teď. Spekulovalo se o něm už před lety, kdy mělo jít o jakousi variaci na extrémně populární Pokémon Go. Blizzard ale pracuje hned na několika mobilních hrách, a tak je otázkou, jestli se bude pondělní oznámení týkat právě jejich verze příšerkové augmentované reality, nebo něčeho jiného.

Vzhledem k blížícímu se vydání Diablo Immortal aspoň můžeme očekávat, že mobilní Warcraft pravděpodobně nebude akčním RPG, kde byste jako hrdina rubali monstra. To by si firma zbytečně parazitovala na svém vlastním produktu a lezla sama sobě do zelí víc, než by bylo zdrávo.

V tuto chvíli se můžeme leda tak sázet, jestli první ryze mobilní hra Blizzardu (Hearthstone je port PC hry, Diablo Immortal bude multiplatformní) bude skutečně variací na Pokémon Go, jestli půjde o klon Clash of Clans, nebo třeba o žánr spoj 3.

Marný by nebyl ani „simulátor života“ ve stylu Stardew Valley, kde bych se v nějakém zapadlém koutku Azerothu staral o svého Taurena, jeho domov, polnosti, farmařil, bavil se s ostatními obyvateli městečka... Příští týden to rozsekne.