Diablo Immortal vyjde v červnu, nově i na PC

25. 4. 2022 14:41 | Novinky | autor: Adam Homola

Několik let po oznámení Diablo Immortal už není čistě mobilní hrou. Blizzard v dnešním krátkém streamu oznámil, že hra vyjde vedle mobilních platforem (iOS, iPadOS, Android) také na PC skrze Battle.net. Nejprve ve formě otevřené bety, následně coby regulérně vydané hry.

Půjde o multiplatformní titul a počítá se jak s podporou cross play, tak i cross progression. Jednoduše tak budete moct hrát Diablo Immortal na mobilu s kamarády, kteří hrají na PC. A stejně tak vy budete moct střídat platformy a automaticky si mezi nimi přenášet postup.

Jakkoliv pořád platí, že vývojáři hru dělali a dělají primárně pro mobilní platformy, PC verzi se má dostat adekvátní péče. Ostatně je to právě PC verze, která by měla z vysokého rozlišení mobilních displejů těžit, tudíž by vizuálně neměla nijak zvlášť zaostávat.

Na druhou stranu nemůžeme čekat nic radikálně odlišného, pořád půjde o stejnou hru jako na mobilech. Tvůrci ale pro obě platformy počítají s podporou gamepadů a ve hře je i podpora pro klávesnici a myš. A mimochodem, vůbec poprvé se budeme moct v Diablu pohybovat pomocí kláves WSAD.

zdroj: Blizzard

Dlouhé čekání na nové Diablo je tak téměř u konce, a byť většina z nás asi vyhlíží spíše Diablo IV, Diablo Immortal může se zabitím času pomoct. Plnohodnotná čtyřka totiž asi jen tak nevyjde, takže nezbývá než doufat, že Immortal se podaří a půjde o skutečně efektivní kráječ času. Na PC i mobilech vyjde Diablo Immortal už 2. června.

Za připomenutí stojí, že Diablo Immortal tu máme (poměrně nešťastně) oznámené možná až příliš dlouho. Blizzard hru oznámil už v roce 2018 a nedá se říct, že by o ní od té doby nějak pravidelně a detailně informoval. Jistě, nakonec jsme se konkrétních informací dočkali a proběhla i uzavřená beta, ale vzhledem délce vývoje by těch informací mohlo být přeci jen víc. Zájemci o aktuální přehled základních informací, nechť navštíví oficiální web. Tam najdete i odkazy na příslušné obchody s aplikacemi, kde se můžete do nového Diabla zaregistrovat.