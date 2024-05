Blíží se druhá sezóna Skull & Bones s mnoha novinkami

17. 5. 2024 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Prokletá hra Skull and Bones k překvapení všech letos v únoru konečně vyšla a dopadla, jak dopadla – není to špatná hra, ale rozhodně to není ani žádná pecka (viz mou recenzi). Nicméně nějaké fanoušky si zjevně našla, jelikož Ubisoft ukončuje první z minimálně čtyř plánovaných sezón a nastiňuje, co se bude dít dál.

Předně se aktivní hráči musí smířit s tím, že jim mezi sezónami bude vyresetována pozice v žebříčku i postup v endgamu. Ti, kteří se v žebříčcích umístili nejvýše, budou patřičně odměněni, ale i tak přijdou jako všichni ostatní o všechna teritoria i továrny. Dostanou nicméně odměny podle umístění v sezóně.

zdroj: Ubisoft

Zároveň každý, kdo si nasyslil přes 300 tisíc mincí, musí všechny nad tuto hranici odevzdat. V nové sezóně tak budete muset znovu vytvářet svůj výrobní řetězec, zabírat teritoria a stoupat žebříčkem, nicméně díky mnoha úpravám už v rámci první sezóny na základě zpětné vazby hráčů by to mohlo být o něco zábavnější (byla například snížena kadence spawnování nepřátel, hodně se sahalo do PvP a ekonomiku hry).

A na co se těšit ve druhé sezóně? Tak kromě nového bosse, mořského monstra, další lodi, nových zbraní, plátování a nábytku, to budou například lodní vylepšení upravující statistky lodi a její perky. Dále pak možnost vysílat nepoužívané lodě ze své flotily vybírat peníze z továren za vás, nové herní módy z ranku PvE a sólo, takzvaná Helm Lease, která vám umožní získat libovolnou továrnu a v neposlední řadě úprava ceny výroben.

Ubisoft bohužel neprozradil, kolik se prodalo kopií hry Skull and Bones, ani kolik má aktivních hráčů, pro než budou tvůrci vytvářet druhou sezónu. Víme jen, že v jednu chvíli šlo o jednu z nejúspěšnějších her vydavatele z hlediska průměrného množství odehraných hodin denně (čtyři) a web Insider Gaming tvrdil, že si hru v prvním týdnu zahrálo 850 tisíc hráčů, což na tak velký a tolik let očekávaný titul není zrovna mnoho (navíc když se do toho počítali hráči, kteří si hru nekoupili a jen vyzkoušeli její úvod). Hrajete ještě Skull and Bones? Přiměje vás druhá sezóna k návratu?