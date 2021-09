Berte Far Cry 3 a Surviving Mars zadarmo. Ubisoft navíc pořádá výprodej

8. 9. 2021 10:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Někdy se to tak hezky sejde. Dvě vydavatelství se nezávisle na sobě rozhodla udělat všem hráčům radost tím, že jim prostě a bez překážek rozdají nějaké hry. Že by tu chtěl někdo ulehčit žákům a studentům začátek školního roku? Ať už je záměr jakýkoliv, darovanému koni na zuby opravdu hledět nebudeme.

Paradox Interactive dělá radost všem milovníkům budovatelských/manažerských/kolonizačních strategií, kteří se bez nutnosti tahání kreditky mohou na Steamu pustit do osidlování rudé planety ve strategii Surviving Mars. Stačí zamířit do obchodu a brát, dokud je dáváno.

Důvod této akce je prostý – právě vyšlo nové rozšíření Below and Beyond, ve kterém rozšíříte svou marťanskou základnu pod povrch planety a suroviny budete těžit i mimo ni z blízkých asteroidů. Vedle toho, že je základní hra zadarmo, si většinu jejích dodatků můžete pořídit za poloviční cenu. Akce trvá jen do dnešní 19. hodiny.

Ubisoft zase dělá radost všem milovníkům akčních FPS v otevřených světech, obzvlášť pokud si libují v šílených záporných postavách. Zadarmo můžete s aplikací Ubisoft Connect zavzpomínat na staré Far Cry 3. To nastolilo model, který série kopíruje dodnes, a Vaas je prostě legenda, záporák, který si zaslouží místo v síni slávy.

Ubisoft má tuto akci navázanou na podzimní výprodej, kde například nejnovější Assassin's Creed Valhalla spadl o 40 %. Rainbow Six Siege pořídíte za mrzkých 5 eur, případně na 24 eur vás vyjdou fajnové kousky jako The Division 2 v ultimátní edici, Immortals Fenyx Rising či Anno 1800. Sami se podívejte a zjistěte, jestli se vámi vyhlížená hra konečně dostala na únosnou mez.

Zatímco slevy trvají do 22. září, Far Cry 3 je zdarma jen do 10. září.