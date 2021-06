Battlefield 2042 dle tvůrců není politický, do očí bijící realitě navzdory

10. 6. 2021 11:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší odhalení Battlefieldu 2042 mimo jiné nastínilo atmosféru, v jaké se bude odehrávat jeho děj. Blízká budoucnost je neradostná, destabilizované země produkují nezměrné množství uprchlíků, kteří se přidávají k znesvářeným stranám konfliktu, a to celé zastřešuje globální ekologická katastrofa.

Jedná se rozhodně o zajímavé téma, poněkud podivně ovšem působí vyjádření, jež v rozhovoru pro server IGN poskytl hlavní designér Daniel Berlin. Ten říká, že vývojáři dramatické vlivy změny klimatu do hry zařadili jen z vizuálních důvodů, aby mohli hráčům nabídnout masivní spektákl. Battlefield 2042 je podle něj ryze multiplayerovou hrou a jako taková se nesnaží o žádný politický komentář.

Podobně vyhýbavé odpovědi na aspekt veřejné angažovanosti v nedávné minulosti přišly i ze strany Ubisoftu při rozhovorech o banánové republice Yara ve Far Cry 6, která je zcela zjevně inspirovaná Kubou. Ani nový Battlefield se totiž ve svém ztvárnění blízké budoucnosti od reálných prognóz příliš neliší.

Klimatickými změnami ovlivněná migrace už samozřejmě probíhá, vztahy mezi světovými velmocemi jsou napjaté a třeba známé Hodiny zkázy momentálně ukazují 100 vteřin do půlnoci, zdaleka nejhorší výsledek v historii, kterému se nevyrovná ani reálně hrozící nukleární eskalace studené války v 50. letech minulého století.

V tomto ohledu je trochu nešťastné, když hry, které mají šanci zasáhnout miliony hráčů, přejímají chmurné vize budoucnosti kvůli „cool faktoru“, ale zároveň strkají hlavu do písku, když by měly vyslovit něco skutečně závažného. Jak psal Aleš ve svém nedávném komentáři: Hry jsou politické a jejich autoři by to měli umět přiznat.