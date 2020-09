Hry jsou politické – a jejich tvůrci to konečně musí uznat

1. 9. 2020 18:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Dva trailery, dvě hry zcela odlišného zaměření, dokonce i ze zcela rozdílných platforem, ale jedno téma – politika. Firmy Ubisoft a Activision se v minulém týdnu přesvědčily o tom, že hry jsou politické, ať se o to snaží, nebo ne. V obou případech na velké herní společnosti dopadl hněv – v jednom případě veřejnosti, v druhém státního systému. První hrou je mobilní Tom Clancy’s Elite Squad od Ubisoftu, tou druhou Call of Duty: Black Ops Cold War od Activisionu.

Začněme druhým jmenovaným, protože představuje ten horší případ. V původním teaseru na nové Call of Duty jste mohli vidět informátora KGB Jurije Bezmenova, video mělo 2 minuty a 2 vteřiny a ukazovalo dobové záběry z různých událostí studené války a éry těsně po ní. Mělo ale jednu vadu, tedy alespoň podle Číny: Na vteřinu zde probleskly záběry z nepokojů na náměstí Nebeského klidu. Následkem toho byl teaser na hru v Číně zablokován. A to mohl být konec celého případu.

Stáhnout, nahradit, zamlčet, dělat mrtvou rybu

Jenže, ať už proaktivně kvůli ekonomickému významu čínského trhu, nebo v následku nějakého přímého čínského varování, Activision sáhl k pozoruhodnému kroku. Původní video stáhl a nahradil jej mnohem kratším, minutovým teaserem, kde chybí, jak jinak, i záběry z náměstí Nebeského klidu. K původní verzi teaseru se na Youtube kanálu Call of Duty nedoklikáte, ale naštěstí ji najdete u nás ve videích. Můžete se tak podívat, co že čínské činitele popudilo, a porovnat to s konečným teaserem.

Existuje obrovský rozdíl mezi tím, nechat Čínu zcenzurovat trailer v „jejím“ virtuálním prostoru, a rozhodnutím poslušně smazat problematické pasáže, aby se velký trh neurazil. Nabízí se otázka, jak velkou roli hraje fakt, že čínský gigant Tencent vlastní 5 procent Activisionu. Odpověď podle mého názoru zní, že mizivou.

Tencent si nepotřebuje otevřeně vyskakovat, stačí fakt, že čínský trh prostě už v dnešní době nelze ignorovat. Nejde se smířit s tím, že kampaň na vaši novou hru nikdo neuvidí, nebo si vás dokonce nějaký úředník dá do kolonky „problematický“. A to by mohlo ohrozit vstup hry na čínský trh. Takže je to vlastně logické rozhodnutí. Alespoň v řeči čísel.

Poznej svou historii. Ale nesmí nás to nic stát

Řeč morálky už ale zní jinak. Čína chce přepisovat historii a kvůli ekonomickému vlivu se jí zahraniční společnosti podvolují. Je naprosto a zcela ironické, že se teaser jmenuje Know Your History, tedy Poznej svou minulost, přičemž podtitul je „Poznej svou historii, nebo budeš odsouzen ji opakovat.“ Jde o parafrázi slavného výroku amerického filozofa Santayany.

Activision ovšem radši část historie vymazal, aby si neohrozil zisky. Ekonomicky pochopitelné, ovšem v daném kontextu paradoxní. Společnost se (opět) rozhodla udělat střílečku a přidat do ní historii a globální politiku, jen aby následně zjistila, že to je výbušné téma.

Naivita, s níž celou situaci Activision vyřešil, poukazuje na jednu zásadní skutečnost. Herní marketingová oddělení nejsou připravena na to, že jejich produkty jsou a budou vnímány v historickém a politickém kontextu. V případě hry, která zpracovává téma studené války, je takové přehlédnutí doslova ostudné, stejně jako následná snaha za každou cenu uhasit hrozící požár.

Black Power Fist Matters

Druhý případ je trailer (viz níže) na mobilní Tom Clancy’s Elite Squad, který nepobouřil žádný státní režim, ale pro změnu nemálo lidí na sociálních sítích. Ve videu se vypráví prostý příběh, v němž hodlá globální nespokojenosti obyvatel využít podvratná organizace UMBRA, která „chce vybudovat nový světový řád“.

Téma traileru spočívá v tom, že občanské nepokoje a pouliční bouře jsou způsobené právě agenty UMBRA, kteří chtějí destabilizovat demokratické vlády. Dokonce „hackují sociální sítě, aby diskreditovali světové vůdce a získali lidovou podporu pro své hnutí“.

Moje první reakce, když jsem video viděl, byla: „Au.“ Chápu, že tvůrci z francouzského studia chtěli jen následovat stokrát viděné klišé, které sám spisovatel Tom Clancy mnohokrát využil, byť v sofistikovanější podobě. Jenže v době, kdy Spojenými státy zmítají nepokoje, kdy protesty hnutí Black Lives Matter patří mezi nejdůležitější události dneška, je vydání podobného traileru přinejlepším nešikovné, dovolil bych si ale říct spíš extrémně hloupé.

Aby toho nebylo málo, UMBRA používá symbol černé zaťaté pěsti… což je už několik dekád symbol boje proti útlaku, solidarity a revoluce a ve Spojených státech je roky spojován i s hnutím proti rasovému útlaku. Objevuje se od začátku minulého století a samozřejmě je aplikován i v kontextu Black Lives Matter.

Hry jsou politické a vydavatelské společnosti, stejně jako nezávislá studia, si to musí uvědomovat.



Vydat podobný trailer v dnešní době je pro mě nepochopitelné. Chápu, že se video mohlo válet na disku už nějakou dobu a docela věřím tomu, že tým Owlient ani nenapadlo, že kontext „clancyovky“ a univerzálně vnímaného symbolu zaťaté pěsti (použili jej například i studenti v pařížském povstání v roce 1968) bude někdo vnímat mimo okruh jejich hry.

Nicméně v tom případě vyvstává otázka, zda zodpovědní lidé z marketingu v posledních měsících spali v jeskyni a nepozorovali zprávy. Protože propagovat hru, jejíž trailer říká, že budete v čele elitních agentů střílet zlou organizaci, která stojí za nepokoji nápadně připomínajícími demonstrace proti systémovému rasismu, se v této době rovná PR sebevraždě.

Na sociálních sítích se samozřejmě strhla menší bouře. V souladu s dnešní dobou bohužel došlo i na tradiční „twitterový pranýř“, kdy lidé začali ukazovat fotky vývojářského studia a vysledovávat jednotlivé tvůrce. Což je ukázka toho, jak se k podobné věci nestavět.

Ubisoft samozřejmě zareagoval, na rozdíl od Activisonu dokonce vydal prohlášení, což mu slouží ke cti, a symboliku zaťaté pěsti ze hry odstranil. Jde o důležité gesto, které ukazuje, že „se něco dělá“. Ono tedy, kromě chycení se za hlavu a powerpointové přednášky pro markeťáky, víc dělat ani nejde, protože si přiznejme, že v Elite Squad jde o sbírání hrdinů, ne o nějaký příběh, který by bylo nutné zdlouhavě upravovat.

Jste součástí systému, smiřte se s tím

Poučení z obou těchto kauz je jasné: Hry jsou politické a vydavatelské společnosti, stejně jako nezávislá studia, si to musí uvědomovat. Nebo nemusí, ale pak je čekají krušné časy.

Pryč jsou doby, kdy hry byly záležitostí miniaturní části společnosti. Dneska jsou mainstream, mainstream oslovují, díky tomu herní průmysl roste a proniká do všech společenských a zájmových vrstev. Společně s tím ale přichází i pozornost mnohem většího počtu pozorných očí – ať už jde o paranoidní mašinerii čínského cenzurního aparátu, nebo hlasitou veřejnost.

Osobně apeluju na to, aby firmy byly odvážnější, dělaly politické hry a před tímto faktem se neschovávaly. Ať už jde o Call of Duty (popravdě, tvářit se, že s politikou nemá tahle série nic společného, je směšné), nebo třeba zbrusu nový Wasteland 3, který je politickou satirou a připodobněními protkaný.

Politika ovlivňuje životy nás všech a je obsažena takřka ve všem, co řešíme. Je navázaná na moderní historii a spekulativní fikci – a hry do těchto koutů velmi často zabrušují. Někdy i zcela nevědomky, ale tvůrci vytváří své hry v politickém kontextu, současném i dějinném.

Je tedy třeba, aby se ke svým kreativním rozhodnutím postavili čelem, a to především vydavatelé. A nikoliv tím způsobem, že se pokaždé musí omluvit, pokud vznikne „skandál“, někdy je třeba si za svým rozhodnutím stát. Pokud děláte hru ze studené války, do dobového videa vložíte dobové záběry z reálné historické události a ještě to video nazvete Poznej svou minulost, abyste následně tuhle minulost tiše schovali… Pak není divu, že se na vaši firmu bude veřejnost dívat jako na bandu pokrytců.

Jste mainstreamové médium, chovejte se tak

Prosím, drazí tvůrci, přiznejte konečně, že vaše obrovsky populární médium je stejné jako ta ostatní a obsahuje politická témata. Samozřejmě, budete za politické názory posuzováni a kritizováni, ale to už prostě k „dospívání“ herního průmyslu patří. Co jednoho popudí, to druhý ocení.

Pokud nechcete ohrozit své prodeje v určitém regionu, inu, zamyslete se nejprve, co do hry (a jejích propagačních materiálů) dáváte. A následně zaujměte jasnou a silnou pozici – opět tu bude část veřejnosti, která tohle ocení. Ale rozhodně se už netvařte, že politika jde mimo vás a že hry jsou pouhá zábava, které se zbytek naší společenské reality nijak nedotýká.