Banishers: Ghosts of New Eden předvádí nový trailer a oznamuje datum vydání

13. 7. 2023 16:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci ze studia Don't Nod, které stojí třeba za ikonickou adventurou Life is Strange či o něco méně povedenou upírskou avantýrou Vampyr, nás na svůj nový projekt, akční RPG z pohledu třetí osoby Banishers: Ghosts of New Eden, lákalo již několikrát. Poprvé na loňském galavečeru The Game Awards, znovu před měsícem na Summer Game Festu a nyní do třetice prostřednictvím čerstvě vydané upoutávky, kterou můžete zhlédnout výše.

Zakázka pro manželský pár protagonistů, Reda a Anteu, kteří se živí lovem a vymýtáním duchů, se příšerně zvrtla a hrdinka zůstala coby pomíjivý přízrak uvězněná mezi světem živých a druhou stranou. Red ani Antea se ale nemíní vzdát a společně se vydávají na pouť Severní Amerikou. Chtějí se pomstít? Nebo jde spíš o záchranu? Nejspíš něco mezi.

Nové video upouští střípek z příběhu, ale ze hry jako takové neukazuje zhola nic – musíme se tak spokojit s měsíc starou ochutnávkou, která předvádí vcelku zajímavý soubojový systém využívající jednak Redovu hrubou sílu, ale také nadpřirozené schopnosti Antey. Protože taková maličkost, jako je uvíznutí v astrální úrovni bytí, jí rozhodně nezabrání přiložit průhlednou ruku k dílu.

Důležitou roli ale samozřejmě také bude hrát vyprávění a příběhová rozhodnutí, kterými se vývojáři chystají vaši pouť jaksepatří olemovat. Ve studiu Don't Nod již ostatně opakovaně dokázali, že tvorbu poutavých zápletek zvládají s elegantní grácií, síle příběhu tudíž nemám problém již předem věřit.

Zda ale dovedou nadesignovat i špičkovou akční hratelnost, zatím nepředvedli, protože, jak už jsme si řekli, Vampyr až takové terno nebyl. Snad se tedy vývojáři od minula poučili a všechno do sebe hladce zapadne právě v případě Banishers: Ghosts of New Eden.

Hra vychází 7. listopadu a zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Stát bude 60 eur a zájemcům jsou už teď k dispozici předobjednávky. Opravdoví fajnšmekři pak ještě místo toho mohou vytasit 200 eur a pořídit si sběratelskou edici se soškou, artbookem, steelbookem a pečetními prsteny:

zdroj: Focus Entertainment