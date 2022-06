Balkánské rozšíření Euro Truck Simulatoru 2 vás vezme do Tirany, Prištiny či Sarajeva

7. 6. 2022 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio SCS Software oznamuje nové rozšíření kamionové simulace Euro Truck Simulator 2 nazvané West Balkans, které obohatí mapu Evropy o slušný počet zemí západního Balkánu. Z prvních informací to vypadá na víc než dostatečnou náplast za ruské rozšíření, které bylo vlivem pokračující války na Ukrajině odloženo na neurčito.

Rozšíření West Balkans se představuje prvním trailerem i několika obrázky, přičemž vše je z rozpracované verze. Na balkánském DLC se sice začalo pracovat již před víc než rokem, ale jen v malém týmu. Produkce se naplno rozjela teprve před pár měsíci, a vývoj je tak pořád ještě ve své rané fázi. Jinými slovy nečekejte, že by West Balkans vyšlo za pár měsíců.

Nečekejte to už jen kvůli jeho velikosti. S příchodem nového rozšíření se vám mapa rozroste rovnou o osm států. Když to vezmu směrem od nás na jihovýchod, tak se svým kamionem zavítáte do malebného Slovinska, projedete se po slunečném pobřeží Chorvatska a ve vnitrozemí vás přivítá Bosna a Hercegovina.

Dále se nevyhnete Černé Hoře, přivítá vás rozpálená Albánie, rozlehlé Srbsko i se skromným Kosovem a nakonec se vaše pouť napříč Balkánem zastaví v Severní Makedonii. Slušný výčet, co říkáte? A jedna zajímavější země než druhá. Tak snad na jejich prozkoumávání nebudeme čekat příliš dlouho.