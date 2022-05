SCS Software odkládá na neurčito ruské mapové rozšíření Euro Truck Simulatoru 2

31. 5. 2022 10:03 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České studio SCS Software provozující kamionové simulace American Truck Simulator a Euro Truck Simulator 2 vydalo prohlášení, v němž se vyjadřuje k očekávanému mapovému rozšíření Heart of Russia.

Tvůrci na svém blogu přiznávají, že 24. února byli nějakých 6 až 8 týdnů od dokončení ruského dodatku, ale pak vypukla válka na Ukrajině a začaly úplně jiné starosti. Studio se zapojilo do pomoci Ukrajině skrze různé charity a vydalo DLC Ukrainian Paint Jobs Pack, z nějž jde veškerý výdělek rovněž na Ukrajinu (dosud si ho pořídilo přes 85 tisíc hráčů).

Ale komunita se zajímala o budoucnost rozšíření Heart of Russia, a tak SCS Software museli definitivně rozhodnout. A aby to nevypadalo, že studio snad podporuje ruskou invazi, rozhodlo se nové mapové rozšíření za aktuální situace nevydávat.

Neznamená to ale, že bychom ho nikdy neměli spatřit. Přeci jen stálo studio hodně práce a zkompletování Evropy v Euro Truck Simulatoru 2 je snem snad každého fanouška hry. Tvůrci na závěr svého prohlášení proto vysílají malou naději – až válka skončí a Ukrajina si začne hojit rány, ve studiu začnou zkoumat možnosti, jak Heart of Russia dostat k hráčům, aniž by to vysílalo jakékoliv politické signály.