Baldur’s Gate III se v příštím patchi zaměří na podporu modů a špatné konce

Ačkoliv se studio Larian už pomalu chystá naplno rozjet vývoj své příští hry (nebo možná dokonce dvou her?), nepřestává se starat ani o Baldur’s Gate III. Patch číslo 7 přidá do nejlepšího RPG loňského roku oficiální podporu modifikací společně s posvěcenými nástroji, což znamená méně technických problémů s mody, jakož i jejich funkcionalitu na platformách mimo PC.

Update totiž nejprve v září dorazí na počítače, záhy ale doputuje i na Mac, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, což znamená, že si užitečný i poťouchlý uživatelský obsah budete moct užít i na konzolích.

Vybraný okruh tvůrců si slibované nástroje může vyzkoušet už nyní. Toolkit pro Baldur’s Gate III je teď k dispozici v uzavřené alfě primárně pro oslovené autory modifikací, ze které mají vzejít první mody. Ty pak v červenci začne testovat vybraná tisícovka hráčů. Poznatky a připomínky vývojáři následně v průběhu léta zapracují a už by nemělo nic bránit tomu, aby v září nástroje zpřístupnili všem.

Coming to you this September, Patch 7 will introduce an official modding toolkit so you can bring your wildest ideas to life!



