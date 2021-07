Baldur's Gate III již zítra dostane další velký update

12. 7. 2021 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Brzy uplyne rok od chvíle, kdy studio Larian uvedlo Baldur's Gate III do předběžného přístupu na Steamu, ale pokud začínáte vyhlížet plnou verzi, kroťte svá očekávání. Hra do konce letošního roku nevyjde, autoři by rádi stihli vydání v tom příštím.

To ale neznamená, že by do aktuálně dostupné verze nemířily nové updaty, které výrazně promění herní zážitek. V novém vydání pravidelných informačních updatů s názvem Panel from Hell se dozvídáme, jaké novinky si pro nás vývojářský tým připravil v aktualizaci plánované na tento týden.

Změny zahrnují například systém Active Roll, díky němuž budete nově moci lépe ovlivňovat své skill checky. Uživatelské rozhraní navíc bude lépe dávat najevo, jaké efekty či modifikátory mají na hod kostkou vliv, a hráč bude moci využívat kouzla a buffy, které napomohou k úspěchu.

Změnou projde i odpočinek v táboře. Larian slibuje, že konečně dojde k využití jídla a materiálu nasbíraného v průběhu dobrodružství. Do hry také přibydou malé tábory v různých lokacích, abyste mohli odpočívat i na jiných místech.

O něco zajímavější je implementace malých questů spojených se zvoleným příběhovým pozadím vaší postavy. Když se budete chovat v souladu s tím, jakého hrdinu jste si vytvořili, budete odměňováni, Larian tím chce podpořit chuť roleplayovat. Změny a vylepšení čekají také umělou inteligenci, vaši parťáci by měli dělat skutečně rozumná rozhodnutí, která zajistí jejich přežití v náročných situacích.

Kromě toho všeho má studio v rukávu zjevně ještě několik trumfů, vývojáři naznačili třeba možnost nesmrtících útoků a také nový příběhový obsah točící se kolem konkrétní postavy. Update by měl dorazit již zítra, tedy 13. července.