Baldur's Gate III dostalo detektivní prequel

20. 6. 2023 16:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Plná verze mohutného Baldur's Gate III od šikulů z Larian Studios se již pomalu blíží a s ní i svátek pro všechny RPG pozitivní hráče. Čekání to ale může být stále dlouhé, takže pokud vám nestačí neustále dokola hrát předběžný přístup, můžete se pustit do webového prequelu Blood in Baldur's Gate.

Jde o interaktivní síťovou detektivku, která se odehrává 15 let před událostmi samotné hry. Už krátké příběhové intro vám nastíní zápletku, ve které máte s dalšími uživateli internetu nalézt vraha elfa. Aktuálně můžete prozkoumávat lokace Lower City, ve kterých se bude odehrávat vaše snažení.

zdroj: Larian Studios

Po pečlivém průzkumu a detektivní práci všichni hráči, kteří zároveň vlastní účet u Larianu, odhlasují jednu z lokací, kam se podíváte příště. Lokace, kterou zvolí největší počet lidí, se zpřístupní následující den v 19:00, čímž se odhalí další kus skládačky a příběhu. Studio má v plánu novou část zveřejnit každý pracovní den a celé vyprávění bude trvat po dobu tří týdnů.

Aby byl zachovaný pocit ze spolupráce, studio vyzvalo všechny hráče k aktivní diskuzi. Své teorie proto všichni mohou sdílet třeba na oficiálním subredditu, kde už probíhá plamenná debata. Přikláníte se spíše na stranu teorie, že se jedná o profesionální vraha, nebo vám vražda přijde příliš „špinavá“ na to, aby se o ni postaral někdo, kdo se takovou prací živí? Ring pro argumenty je volný.

Pokud jste minuli poslední zprávy z vývoje, můžete si je připomenout ve starších článcích. Studio například v nedávném videu upozorňovalo na krásy titulního města. Kromě toho bylo ohlášeno, že jednu z místních postav si nadabuje Jason Isaacs, kterého můžete znát například z filmové série o Harrym Potterovi, kde se zhostil role Luciuse Malfoye.

Hru si již nyní můžete v rámci předběžného přístupu zahrát na PC. Plná verze vyjde 31. srpna, a to rovnou i na PlayStation 5. Digitální deluxe edice, na kterou mají bezplatný nárok všichni majitelé předběžného přístupu, nabídne 72hodinový přednostní přístup.