Lariani ve vývojářském deníčku ukazují krásy města Baldur's Gate

12. 6. 2023 16:02 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

V létě nás čeká návrat do světa Forgotten Realms, respektive do bájného města Baldur's Gate. Larian Studios ve vývojářském deníčku (který je ke zhlédnutí výše) ukazují zákoutí a pečlivost, s jakou fantasy metropoli vybudovali. Prací na ústředním hubu Baldur's Gate III strávili čtyřikrát více času, než měli původně v plánu. Odměnou by za to mělo být dynamické a živoucí město, které se vyvíjí a reaguje na vaše činy.

Absolutně každá postava má svůj příběh, motivace a cíle. Baldur's Gate by měla být vaše základna, do které se budete vracet z výprav a dobrodružství. Jenže stejně tak jako zachránci a spasitelé se klidně můžete stát postrachem města nebo žhářem, který metropoli představí ohni.

Baldur's Gate vychází 31. srpna na PC a PlayStation 5. Některé postavy ve hře dabují hollywoodští herci jako například Jason Isaacs či J. K. Simmons.