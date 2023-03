Kdo si koupí Baldur's Gate III, dostane při vydání deluxe edici

6. 3. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pustit se do pokračování značky tak zvučného jména, jako je Baldur's Gate, chce notnou dávku odvahy. A taky odhodlání snášet kritiku, protože se bavíme o absolutní srdcovce značného množství hráčů klasických RPG. Rozpracovaná verze nicméně vypadá k světu, jak se ostatně můžete dozvědět i z Vaškových dojmů z hraní.

Vedle toho ale také existuje skupina hráčů, která nadšením zatím neoplývá – ať už kvůli do jisté míry subjektivnímu pocitu, že chystaná hra od studia Larian nejen tahovými souboji až moc připomíná nejnovější díly jejich předchozí série Divinity, či kvůli faktu, že Baldur's Gate III na rozdíl od milované klasiky od BioWare stojí na moderní edici D&D, takže se ve výsledku zkrátka hraje trochu jinak.

Tvůrci se rozhodli současným majitelům předběžného přístupu hry trochu osladit život a možná ještě k tomu i nahlodat ty, kdo si ještě nejsou jistí, zda se na novou výpravu do Zapomenutých říší a země Faerûn vydají.

zdroj: Youtube / Larian Studios

„S vydáním dostanete zdarma upgrade na deluxe edici,“ zazněl výkřik na vývojářském blogu, což pak tvůrci upřesnili na Twitteru: „Pokud už vlastníte Baldur’s Gate III na PC, nebo si ji koupíte před vydáním, v den vydání zdarma obdržíte upgrade na deluxe edici.“

V jejím rámci se můžeme těšit na možnost okouzlit publikum sadou bardských písní inspirovaných v Divinity, sbírku obrazů z Rivellonu, ruksak proviantu a výbavy do začátku, digitální soundtrack, digitální artbook a digitální karty postavy pro všechny základní hrdiny.

A kdyby vám snad hra stále ještě málo připomínala Divinity: Original Sin a chtěli jste to napravit, obdržíte také sadu artefaktů skládající hold právě předchozí tvorbě studia a společníkům z tamější party. K mání budou poklady, co dají vzpomenout na Fanea, Red Prince, Lohse, Sebille Kaleran i Beasta. Tvůrci rovnou jeden z nich ukázali, Faneovu Mask of the Shapeshifter, která vás nechá za pochodu měnit rasu i vzhled:

zdroj: Larian

Studio rovněž připomenulo, co rozzáří oči hráčům, kterým se povede získat sběratelskou edici. Pokud se k nim řadíte, chystejte poličku na čtvrtmetrové diorama s drowem a mozkožroutem, gigantickou dvacetistěnku, tištěné verze karet postav i artbooku, samolepky, balíček karet Magic the Gathering, řádně nechutnou klíčenku, mapu a certifikát. Pohleďte, jak líbezně to celé vypadá:

zdroj: Larian

Baldur's Gate III vychází za necelý půlrok, 31. srpna, na počítače a PlayStation 5.