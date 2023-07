Baldur's Gate III bude mít 17 000 různých konců

19. 7. 2023 13:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jedna z vedoucích scenáristek chystaného RPG opusu Baldur's Gate III, Chrystal Ding, se o chystané hře nedávno rozpovídala pro server Fextralife. A když se jí zeptali, na kolik možných variací zakončení se hrdinská komunita může těšit, odvětila dost hrůzně vypadající číslo: Různých verzí závěru bude prý v Baldur's Gate III zhruba sedmnáct tisíc.

Dovolím si předpokládat, že při zaslechnutí podobného čísla muselo každému okamžitě dojít, že nemůže být řeč o zásadně odlišných příběhových zážitcích s vlastní cutscénou, animací či rozdílným druhem katarze, protože to by vývoj trval padesát let. Ne, s největší pravděpodobností se bavíme o rozdílech v epilogovém textu, který nejspíš bude tím či oním způsobem reflektovat dílčí rozhodnutí, která jste během dobrodružství učinili.

Je ale fajn vědět, že hra bude vaše chování brát v potaz, bude si ho pamatovat a na konci vám ho připomene. Navíc se nezdá, že by mělo jít jen o třeba deset řádků textu, jejichž různé kombinace by v Larianu prohlásili za odlišné konce. To by se dalo sfouknout za odpoledne, ale Ding zmínila, že psaní závěru trvalo půlrok. Tvůrci zřejmě šli do hloubky a k různým kombinacím událostí připravili řadu rozuzlení, byť nejspíš jen v textové formě.

O cutscény ostatně i tak nebude nouze, však již z dřívějška víme, že hra jich bude celkem obsahovat 174 hodin, ačkoliv během jednoho průchodu vcelku pochopitelně neuvidíte všechny, protože se opět budou brát v potaz různé variace plynoucí ať už z vašich rozhodnutí, či třeba zvoleného hrdiny.

Kompletní přehled všeho, co o Baldur's Gate III zatím víme, včetně soupisu hrdinských tříd, povolání, ras i možných společenských pozadí, už jsme vám přinesli nedávno. Teď nezbývá než jen počkat dva týdny – hra na PC a Mac vychází 3. srpna, na PlayStation 5 pak 6. září. Už víte, za koho budete hrát, nebo váháte jako Vašek?