Back 4 Blood představuje hratelné postavy a nepřátelskou žoužel

21. 5. 2021 16:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pamatujete si to období před pár lety, kdy jsme všichni byli dokonale otrávení ze zombií a připravení na nějakou novou módní vlnu? Ono zřejmě ještě neskončilo. Fanoušci Days Gone nebo The Last of Us: Part II mohou namítnout, že jejich nemrtví přeci nejsou klasické zombie, ale já vím svoje. A navíc to nejsou jediné případy her, kde o ohnilé zlotřilce není nouze. Dalším podobným případem je Back 4 Blood.

Duchovní nástupce Left 4 Dead (od stejných autorů, studia Turtle Rock) nepřipomíná svůj vzor jen názvem, ale i prakticky vším ostatním. Kooperativní střílečka vás postaví do role nesourodé skupinky přeživších, kteří musejí čelit skutečně masivním hordám zombií různých tvarů a velikostí. V novém traileru nás autoři seznamují nejen se členy týmu (a tedy hratelnými postavami), ale také s různými typy zlobivců.

Faktem je, že hlavní role se nesou na vlně toho největšího klišé, jaké si umíte představit. Je tu bývalý voják, Asiatka v roli medičky, buran se zálibou ve výbušninách a vysokoškolačka, co se umí s baseballovou pálkou ohánět minimálně jako Negan v The Walking Dead. Ansámbl aspoň ozvláštňuje Máma, tedy žena ve středním věku, po Selene z Returnalu další vlaštovka.

Podobnou dávkou originality bohužel trpí i hordy nepřátel, ale ruku na srdce, možná to nakonec v té líté holomajzně bude jedno. Back 4 Blood zcela zjevně cílí na nekomplikovanou kooperativní hratelnost, svižné, brutální zabíjení a situační humor.

Jak to celé dopadne, uvidíme 12. října, kdy hra vyjde na PC a současné i minulé generaci konzolí.