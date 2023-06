Avatar: Frontiers of Pandora se představuje v celé kráse: Datum vydání, klany, akce, koop

12. 6. 2023 19:46 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft nezklamal a otevřel svou vlastní „E3“ show hrou Just Dance. Ale proto v tomto článku nejste. Jste tu proto, že ani potom nezklamal a dal spoustu prostoru očekávané hře Avatar: Frontiers of Pandora podle bijáků Jamese Camerona. Hra se nám konečně pořádně představila v běhu, prozradila na sebe spoustu detailů i datum vydání.

V Avatar: Frontiers of Pandora budete hrát za domorodého Na’viho, který byl v útlém věku unesen, vychován, a hlavně vycvičen lidmi coby zbraň. Nicméně okolnosti, ke kterým došlo ve filmech, přiměly únosce zbavit se těchto cvičených vojáků, kterým naštěstí pomohli ti relativně dobří lidé přežít v kryostázi.

Hra začíná vaším probuzením po 15 letech, kdy se pokusíte navázat kontakt se svým domovem. Vypadá to, že vám hra vůbec nedá na vybranou, zda přijmete svou příslušnost k lidem, nebo domorodcům. Budete prostě hrát za Na’vi a likvidovat lidi, jejichž těžba devastuje planetu Pandora.

Má to ale svoje výhody. Zejména v akčních pasážích bude na vás, zda se budete ohánět lukem s výbušnými šípy, nebo popadnete kvér a z nepřátel uděláte cedník. Možností bude i kradmý přístup s předchozím prozkoumáním lokality a označením nepřátel.

Souboje nebudou probíhat jen na zemi, ale i ve vzduchu, jelikož budete mít svého vlastního, modifikovatelného Ikrana. Tedy za předpokladu, že se vám podaří naklonit si jeden z kmenů Pandory, který vás naučí jeho ochočení. Jiný kmen vám umožní mít vlastního Direhorse, tedy něco jako koně a o třetím kmenu se v tuto chvíli dozvídáme jen to, že je skrytý a má k tomu temný důvod.

S těmito klany se pojí velmi rozmanitý otevřený svět s mnoha a mnoha biomy, které budou čekat jen na to, abyste je z pohledu vlastních očí prozkoumali. V rámci průzkumu budete sledovat, jak se příroda postupně vrací do míst, kde řádili lidé a vy jste tam provedli jejich čistku.

Tím se vám otevře možnost sbírat nejrůznější přísady pro účely craftingu nejrůznějšího vybavení a vaření pokrmů. A aby toho nebylo málo, i vaše postava bude upravitelná od typu těla přes tón hlasu až po tetování, přičemž v průběhu hry se budete napojovat na Eywu a s pomocí poznávání sil svých předků se vylepšovat i po herní stránce.

Co je možná nejpřekvapivější, tak celou hru můžete hrát s jedním kamarádem v online kooperaci. A kdy se do toho tedy pustíte? Avatar: Frontiers of Pandora vyjde 7. prosince na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, díky čemuž prý využije sílu nových konzolí na maximum.

Ubisoft již spustil předobjednávky, z nichž se dozvídáme cenu hry a obsah tří různých edic. Ke všem předobjednávkám dostanete kosmetický balíček Child of Two Worlds se skinem pro postavu a zbraň a pouze na PlayStationu bude kosmetický balíček Aranahe Warrior Pack.

Standardní edice hry vás vyjde na 70 eur, zatímco zlatá edice už na 110 eur. Co dostanete navíc za 40 euro? No přece season pass, který láká na dvě DLC, bonusovou misi, skin pro Ikrana, zbraň a vybavení postavy.

A konečně za 130 eur získáte ultimátní edici s dalším kosmetickým balíčkem, výbavou a artbookem. A pokud si platíte předplatné Ubisoft+, můžete se od prvního dne těšit právě na ultimátní edici.