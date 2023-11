Autoři Dave the Diver odhalili nový projekt, zombie akci Nakwon

22. 11. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Bylo by velmi snadné předpokládat, že se autoři fantastického potápěčského dobrodružství Dave the Diver ze studia Mintrocket budou držet svého kopyta, když už se s ním jednou dočkali úspěchu. Dala by se očekávat tvorba nějakého dalšího pixel artem ozdobeného průzkumnického RPG s prvky strategie a managementu. Ale s takovými odhady bychom se šeredně spletli, protože novinka Nakwon: Last Paradise, kterou studio právě odhalilo, je snad ten největší protiklad předchozí tvorby, jaký jde vymyslet. Jedná se totiž o temnou multiplayerovou zombie řežbu s příchutí survivalu a kořením z Tarkova.

Nakwon si chystá hratelnost, kterou jsme si v poslední době zvykli označovat za „extrakční střílečku“ – sami či v partě se vydáte do ruin zesnulého jihokorejského Soulu v honbě za surovinami a výbavou. Paběrkování se neobejde bez konfliktu, jelikož se bude nutné vypořádat nejen s nemrtvou hordou, ale i ostatními hráči, kteří vám mohou bez omezení poslat kulku do zad.

Cílem je nakřečkovat co nejvíc pokladů a ve zdraví prchnout. Kdo zahyne, přijde o všechno. Jinak řečeno, pokud jste hráli Escape from Tarkov nebo třeba Vigor, jste doma.

Hra vyjde vstříc i opatrnějším dobrodruhům a nechá je se plížit. Důležité je v takovém případě hlavně být potichu, protože mrtvoláci reagují především na zvuk. Mezi výpravami se pak budete starat o základnu, obstarávat svěřencům jídlo a „schraňovat peníze na zaplacení nájmu“, protože realitní kapitalismus se takovým detailem, jako je zombie apokalypsa, evidentně nenechá rozhodit.

O tom, jak bude novinka zhruba vypadat v pohybu, si můžete udělat představu z dvacetiminutové ukázky výše. Je nicméně potřeba mít na paměti, že je projekt v rané fázi vývoje a předvedené záběry tomu odpovídají.

A kdo by si chtěl Nakwon: Last Paradise vyzkoušet, dostane příležitost, protože studio oznámilo, že potřebuje nasbírat zpětnou vazbu od hráčů a že za tím účelem nabídne zájemcům účast v pre-alfa testu, který proběhne mezi 29. listopadem a 3. prosincem na Steamu. Zkouška bude zdarma a tvůrci se ani nechystají nijak omezovat počet účastníků.

Žádné konkrétní datum vydání hotového produktu zatím studio neoznámilo, což vzhledem k fázi vývoje dává smysl. Hra se prozatím chystá pouze na PC.