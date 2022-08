Autor X-COMu a Phoenix Pointu Julian Gollop chválí Epic

9. 8. 2022 17:41 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Epic Games Store si svou strategií časově omezených exkluzivit pro PC a rozdáváním her zdarma zvládl vybudovat solidní základnu zákazníků, zejména ze strany fanoušků Steamu za to ale mnohdy sklízí kritiku. Té jsou často terčem i vývojáři, kteří na nabídku exkluzivity pro Epic kývnou, což byl i případ studia Snapshot Games, tvůrců taktické tahovky Phoenix Point, které spoluzaložil duchovní otec původního X-COMu Julian Gollop.

Navzdory mnoha kritickým hlasům si Gollop stále stojí za tím, že jde o skvělou strategii. „Když jsme oznámili naši exkluzivitu pro Epic, což bylo ve velmi raných dnech jejich obchodu, byla kolem toho spousta zlé krve. A také spousta konspiračních teorií, celý ten jakože čínský spyware a tak dále. Očividně se tyhle vody trochu ustálily a Epic byl ve skutečnosti vynikající volbou pro spousty nezávislých her. Byla to další cesta k získání finančních prostředků, na které je pro nezávislá studia velmi náročné dosáhnout,“ vysvětlil Gollop pro server PC Gamer, proč Snapshot Games tehdy na nabídku kývli.

zdroj: Snapshot Games

„Celkově šlo o velmi dobrý krok pro samotný Phoenix Point. Měli jsme peníze navíc, které jsme do vývoje mohli investovat, což pomohlo kvalitě celé hry, pomohlo nám to vydat ji dříve a dát do ní více obsahu,“ říká tvůrce.

Gollop neopomíjí velikost trhu a je si vědomý, že s Phoenix Pointem riskovali, když ho vydali nejprve na Epicu, který měl v té době zlomek uživatelů oproti konkurenčnímu Steamu. Zároveň ale polemizuje, zda by na Steamu Phoenix Point vůbec dostal dostatek prostoru v množství her, které na něm každodenně vychází.

Epic oproti tomu hru důsledně propagoval a s koncem roční exkluzivity dostali Snapshot Games v podstatě druhou marketingovou šanci, takže se jim nakonec dařilo i na Steamu. Během onoho roku navíc měli prostor Phoenix Point všemožně vylepšovat – bylo jim kupříkladu jasné, že tutoriál má své mouchy a potřebuje se stát lepším úvodem do hry.

Vedle peněz od Epicu použilo studio k financování také crowdfundingové platformy Kickstarter a Fig.

Po vydání hry Snapshot Games koupil v roce 2020 švédský konglomerát Embracer Group, v jehož rámci se studio stalo součástí dceřiné společnosti Saber Interactive. I tento krok si Gollop pochvaluje: „Pro středně velké nezávislé studio je to dnes obzvlášť těžké. Jakmile naberete určitý počet lidí, kterým každý měsíc musíte posílat plat, začne být dlouhodobé financování poměrně náročnou strategickou otázkou. A je obtížné na ni odpovědět, zvlášť když si hru vydáváte sami, musí každý váš titul být hit anebo aspoň neprodělečný, což je těžké.“

„Na tom, že studia kupují velcí vydavatelé, není nic šokujícího. V Embraceru ale máme tu výhodu, že jsme stále součástí jakési kolekce poměrně nezávisle operujících studií. Nejde o žádnou jednolitou entitu, jak to u klasických vydavatelů bývá. Už to nejsou ty staré časy, kdy velcí vydavatelé kupovali studia, aby je asimilovali na způsob Borgů ze Star Treku,“ uzavírá Gollop.

Pokud jste Phoenix Point ještě nehráli, zamiřte do naší recenze, abyste zjistili, jestli je tahle chytrá a nemilosrdná strategie něco pro vás.