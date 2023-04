Autor Portalu stojí o třetí díl, ale ve Valve se nikomu nechce

12. 4. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ohledně averze společnosti Valve k číslovce tři se během let vyrojilo už takových vtípků, memů a úšklebků, že snad ani není potřeba situaci vysvětlovat. Akutní alergie na druhá pokračování ale není plošná záležitost – i ve Valve se najdou tací, kteří by rádi nenechávali slavné značky u ledu. Patří k nim i Erik Wolpaw, scenárista, který mimo jiné napsal první dva Portaly.

Wolpaw veřejně orodoval za vývoj Portalu 3 už loni v dubnu, ačkoliv rovnou dodával, že chápe složitost podobného rozhodnutí, protože na takový projekt by potřeboval zhruba třetinu zaměstnanců firmy. A to jsou prostředky, které se vzhledem k dalším závazkům a projektům Valve neuvolňují zrovna snadno. Chuť se do toho i tak pustit však byla zřetelná.

Letos v lednu se pak k tématu vrátil a prohlásil, že už vymyslel pointu scénáře a že sice zatím nemá nic napsaného, ale ví, co by se v případné hře zhruba mohlo dít. Scenárista s nápadem se nicméně pochopitelně nerovná potvrzenému vývoji.

Dostáváme se do současnosti. Wolpaw poskytl rozhovor podcastu My Perfect Console, řeč samozřejmě opět přišla na Portal a scenárista byl tentokrát o něco odměřenější. Prohlásil, že v ploché struktuře společnosti, jaká funguje ve Valve, se musí při čemkoliv počítat s „náklady na příležitost“. Tedy, jinými slovy, je nutné vést v patrnosti to, že když se bude na něčem dělat, implikují se náklady vzniklé nevyužitím jiné, lepší alternativy. Jistě všichni tušíme, jakou alternativu měl na mysli.

„Cokoliv, co zrovna ve Valve probíhá, vyžaduje účast a odhodlání lidí, kteří na projektu pracují. A to dobrovolně,“ nastínil Wolpaw podobu pracovního procesu, který počítá s tím, že se do případného nového projektu lidem bude zkrátka a dobře chtít. Portal 3 hodlá prosazovat i nadále, ale zřejmě nikterak vášnivě: „Lidé, kterým by to mohlo vadit, moc dobře chápou, že si jenom dělám legraci.“

Což je poměrně ostrý rozpor s tím, jak plamenně se k potenciálnímu pokračování vyjadřoval v minulosti. Zda snad vážně jenom vtipkoval, nebo možná po jeho předešlých zvoláních přišlo nějaké interní klepnutí přes prsty a varování, aby se tolik nerozkřikoval, už ale ví jen on sám.

„Valve není obrovská společnost. Lidé si to myslí, když vidí, jaký vliv má Steam, ale nepracuje tu tak moc lidí. Udržují provoz Doty, jiní se starají o Counter-Strike. A svobodná filozofie ve Valve znamená, že také probíhá řada experimentů. Děje se toho dost – kdybyste se do Valve podívali zevnitř, měli byste pocit, že pořád něco probíhá,“ doplnil Wolpaw a potvrdil tím, co předtím naznačil – Valve se primárně stará o vlajkové lodě a na práci na jiných velkých projektech není čas, vůle ani prostředky.

„Je to problém s lidskou silou. Musíte si prostě vybrat, čemu budete věnovat čas, a času není nekonečno. A kdybych měl osobně rozhodovat mezi novou hrou od Valve a Steamem, inu, asi bych taky nakonec volil Steam,“ dodal Wolpaw na závěr.

V takovém případě by se však nabízela otázka, že pokud společnost naráží na nedostatek lidí, proč neexpanduje a nenajme jich víc? Možná protože zkrátka nemusí? Takový dotaz by ale pochopitelně musel mířit na vedení Valve, nikoliv na scenáristu, kterého prostě jenom bavilo psát Portal a rád by viděl trojku.