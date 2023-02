Steam zveřejnil plán všech letošních festivalů a výprodejů

24. 2. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už můžeme začít šetřit! Valve zveřejnilo plán veškerých tematických výprodejů digitálního obchodu Steam pro celý aktuální rok. Má sloužit hlavně vývojářům a vývojářkám, aby včas přihlásili své hry do slevových akcí. I my zákazníci se ale díky němu teď víme, že se letos ještě dvakrát bude konat festival Steam Next, který se zaměřuje na demoverze a chystané hry.

„Abychom Vám (vývojářským týmům) pomohli s plánováním propagačních aktivit pro letošní rok, rozhodli jsme se v předstihu zveřejnit rozpis všech oficiálních výprodejů a festivalů ve službě Steam. U většiny událostí můžete už dnes dát najevo svůj zájem o účast a zadat slevy,“ uvádí v oznámení digitální obchod.

zdroj: tisková zpráva

Do velkých výprodejových akcí nespadají například populární víkendové slevy, nebo slevové akce konkrétních studií. Steam rozlišuje tři kategorie festivalů, které se konají několikrát do roka. Jsou to velké sezónní výprodeje: jarní, letní, Halloweenský, podzimní a vánoční. Poté už výše zmíněný Steam Next a v neposlední řadě hned několik žánrových akcí - například festival hlavolamů, frenetického střílení nebo třeba právě probíhající festival záhad.

„Festivaly slouží k vypíchnutí určitých kategorií, každý z nich má specifické požadavky pro účast vyplývající z tématu. V rámci těchto událostí mají přednost zlevněné hry, nicméně jsou do nich zahrnuty i free-to-play tituly, nadcházející hry či dema,“ informuje Steam a dodává, že přibližně osm týdnů před každou z událostí obešle vývojáře vhodných her a festival jim připomene. Nemělo by se tedy stávat, že hry budou vynechány proto, že se vývojáři zkrátka zapomněli přihlásit.

zdroj: vlastní video redakce

V nejbližších měsících můžete své peněženky připravit na jarní výprodej, který se koná od 16. do 23. března, festival hlavolamů v době mezi 24. dubnem až 1. květnem, na nabídku zlevněných sportovních her mezi 15. a 22. květnem a v neposlední řadě počítejte také s chystanými ochutnávkami očekávaných her během festivalu Steam Next od 19. do 26. června.