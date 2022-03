Autor Her Story představuje investigativní horor Immortality

17. 3. 2022 13:02 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Skoro dva roky uběhly od chvíle, kdy autor interaktivních filmů Telling Lies a Her Story, Sam Barlow, oznámil práce na novém projektu. Immortality, tehdy známé pod názvem Project Ambrosio, bude dle jeho slov investigativním hororem inspirovaným legendami stříbrného plátna.

Barlow zápletku Immortality nastínil už loni v létě – budete svědky příběhu herečky Marissy Marcel, která si za více než třicet let své kariéry zahrála v trojici filmů. Ty se ale nikdy nedočkaly uvedení do kin.

Celý název nové hry zní Immortality: An Interactive Movie Trilogy a jak podtitul napovídá, budete se v archivu prohrabovat právě trojicí nevydaných snímků. Z nich i ze záběrů ze zákulisí natáčení mezi lety 1968 až 1999 se pak detektivní prací musíte dobrat k tomu, co se s Marissou vlastně stalo.

Hledání v archivech jistě není fanouškům Barlowových předchozích her neznámé, Immortality by nicméně oproti Telling Lies a Her Story mělo být interaktivnější. Filmový pás můžete pozastavit a kliknutím na rekvizitu, předmět či postavu najít jiné záběry, kde se daná věc či osoba objevuje, namísto zadávání klíčových slov a frází.

zdroj: Sam Barlow

Vedle Barlowa se na Immortality podílí i několik zajímavých scenáristických jmen: Allan Scott (Dámský gambit), Amelia Gray (Mr. Robot, Maniak) či americký spisovatel Barry Gifford (Zběsilost v srdci). A pokud vás zajímá, proč Sam Barlow svou novou hru nazývá investigativním hororem, máte si prý na odpověď ještě chvíli počkat, ale zavčasu se jí dočkáte.

Immortality: An Interactive Movie Trilogy vyjde letos v létě na PC a Xbox Series X/S.