Automatizační hra Foundry spojuje Satisfactory s Minecraftem

4. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Automatizačních her není nikdy dost. Respektive těch opravdu dobrých jako Factorio, Satisfactory či Dyson Sphere Program, kterým nově chce konkurovat hra Foundry, aktuálně dostupná v předběžném přístupu na Steamu.

Na první pohled se Foundry příliš neliší od svých předobrazů. Šílené továrny plné pásů uhánějících všemi směry připomínají Factorio, ale protože se v pohledu první osoby pohybujeme po 3D prostoru, nelze v nich nevidět ani Satisfactory.

A stejně jako v těchto hrách i tady nejprve těžíte a zpracováváte materiály ručně, aby to za vás později dělaly stroje a vy se tak mohli plně soustředit na zdokonalování vlastní továrny a průzkum tajuplné planety.

Foundry ale přece jen má něco, co jejím konkurentům chybí – voxelové prostředí. To znamená, že si krajinu můžete upravit k obrazu svému kostičku po kostičce stejně jako V Minecraftu. Díky tomu nemusí vaše továrna růst jenom do výšky, ale můžete ji budovat klidně i pod zemí.

A jak už to tak u těchto her občas bývá, nemusíte na to být sami, protože k dispozice je i online a LAN kooperace. A už v předběžném přístupu se vám po pár hodinách opravdu nestane, že by nebylo co dělat.

Odhadem je pro vás připraveno 40 až 60 hodin automatizační zábavy s implementovanou valnou většinou herních systémů včetně práce s elektrickou sítí, potrubím, výzkumným stromem či modulárními budovami.

Foundry pořídíte v předběžném přístupu za 750 korun a tvůrci v tuto chvíli nemají v plánu cenu později zvyšovat. Zároveň si zatím ani netroufají odhadovat, jak dlouho jim potrvá přidat další plánovaný obsah, který se dotkne snad všech částí hry.