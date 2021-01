Auto Chess, potomek MOBA her, zplodí vlastní MOBu

20. 1. 2021 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nebudeme zde rozebírat celou historii žánru MOBA a auto battlerů, protože by to bylo povídání na dlouho a plné modů. Tak jen stručně: První MOBA, která všechno rozpoutala, byla DotA (Defense of the Ancients). Šlo o modifikaci hry Warcraft III, která se později stala samostatnou hrou DotA 2 a dala vzniknout dalším klasikám jako League of Legends a Heroes of the Storm.

Z tohoto nového žánru se později opět skrze modifikaci vyloupnul DotA Auto Chess, jakési šachoidní, automatizované a velice návykové bitvy. I tato modifikace posléze dostala vlastní hru Auto Chess a jí inspirované Teamfight Tactics a Dota Underlords. Tvůrci Auto Chess tak položili základy nového populárního žánru auto battler, který nyní opouštějí... kvůli nové hře MOBA.

zdroj: Drodo Studio

Přesně tak. Auto Chess vzešel z MOBA a zplodí svou vlastní MOBA hru s nezajímavým, ale všeříkajícím názvem Auto Chess Moba. Tvůrci nám zatím ze hry nic moc neukázali, ale přislíbili pár zajímavých prvků.

Mezi hrdiny se pochopitelně najdou postavy ze hry Auto Chess a úplně všichni hrdinové budou pro všechny hráče zdarma, stejně jako runy. Svět hry je buď strašně rychlý, nebo budou jednotlivé zápasy poměrně dlouhé, jelikož můžete počítat s cyklem střídání dne a noci. Zajímavě rovněž zní zničitelné prostředí.

Tvůrci ve videu vyzdvihují férovost hry a dušují se, že nepůjde o pay-to-win. Už ale nespecifikují, za co bude možné utrácet reálné peníze, když to nebudou ani hrdinové, ani runy, ani boosty. Pravděpodobně to budou kosmetické drobnosti.

Auto Chess Moba ještě nemá datum vydání, ale jako první vyjde na mobilech. Tvůrci již mají nějaké zkušenosti s mobilními MOBA hrami díky titulu Fight For Freedom.

Co myslíte, má Auto Chess Moba šanci výrazněji zahýbat trhem, nebo má žánr MOBA své nejlepší roky za sebou a další hra už se na trhu neuchytí?